【驚き】日常で使えるお酢の意外すぎる実力が話題に2,316いいね「酢ごい…」「見直した」【ママリ】

お酢がこれほど万能だったなんて…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、うらら(@urara_money)さんの投稿です。お酢というと、料理にちょっと加えるだけで味が引き締まりますが、実はお酢は、『ただの調味料』で済ますのがもったいないほど超万能な調味料だったのです…！

うららさんがXでシェアした「お酢の意外な使いかた」が注目を集めています。投稿はこちらです。

Ⓒurara_money

お酢の意外な使いかた。

普段は何気なく使っているお酢。しかしこんなにもいろいろな使い方があったとは本当に驚きです。お酢をちょい足しするだけで料理が楽においしくなり、さらには健康にもなれる。これからはつねにお酢を常備しておかなくてはいけませんね！この投稿には「酢ごい…万能すぎてキッチン界のMVP確定ですね」「お酢はちょっと苦手でしたが、意外な万能性に見直しています」といったリプライがついていました。今日から試してみたい投稿でした。

