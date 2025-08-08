英語で「めんどくさい」は何て言う？ めんどくさい感情を表すフレーズ【例文付き】

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「めんどくさい」の英語表現について。家事や課題など、何かが煩わしいと感じたときに「めんどくさい」と言うことは日常生活の中で意外と多いですよね。この「めんどくさい」は、実は直訳できない日本語のひとつです。では、どのように言えばいいのでしょうか？ 状況やニュアンスによってさまざまな言い方ができるのでいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「めんどくさい」の英語表現

「めんどくさい」は日本語でよく使われる感情のひとつですが、英語では状況によって表現が変わります。今回は、ニュアンス別に英語で自然に伝える方法を例文とともに紹介していきます。

【1】 It’s such a hassle. 「めんどくさい」

【解説】「hassle」は「面倒なこと」「やっかいな手間」という意味です。「Filling out all these forms is such a hassle.（この書類を全部を書くの、本当にめんどうだ）」のように、事務作業や準備などに対して使われることが多いです。

【2】 I can’t be bothered. 「めんどくさい」

【解説】「bother」は「わざわざ〜する」という意味で、文にすると「そんな気になれない」「面倒でやりたくない」というニュアンスになります。「I can’t be bothered to cook tonight.（今夜は料理するのがめんどう）」のように、疲れているときや気分が乗らないときによく使います。

【3】 It’s a pain. 「めんどくさい」

【解説】この「pain」は「痛み」ではなく「わずらわしいこと」「うんざりすること」という意味です。たとえば、「Commuting every day is such a pain.（毎日の通勤ってほんとめんどくさいよね）」のように、繰り返しやらなきゃいけないことに対してよく使います。

