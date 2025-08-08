ハルク・ホーガンの娘「遺産は一切求めない」けど…ウソ広める関係者に怒り露わ
ブルック・ホーガン（37歳）が、先日他界した父ハルクの親しい関係者に対して、法的措置を取ると警告している。
7月24日、心筋梗塞のため71歳で亡くなったハルクの娘であるブルックは、近年疎遠になっていたことで知られており、遺産も一切求めていないとしているが、ハルクの関係者らが自分に関する「明らかに間違った情報」を広めていると、米ゴシップサイト・TMZのインタビューの中で怒りを露わにした。
ブルックはそこでこう話す。
「あの陣営の人たちが、こうした嘘を垂れ流し続けるのであれば、最高の弁護士を用意しておくのね。私は準備が出来ているから」
「もううんざり。馬鹿げてる。私はあまりにもいろんなことを経験してきた。なめてもらっちゃ困るわ。うんざりなの。やめて欲しい」
「私のことは放っておいて、かわいそうな父を天国に行かせてあげて」
ハルクの死後、ブルックは18歳から父の経済的支援は受けていないため、遺産は必要ないと説明、疎遠ではあったものの、父とは「とても親しかった」と話していた。
