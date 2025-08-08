【太平洋戦争のスクープ写真】シンガポール「陥落」調印式はどんな様子だったのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

東日は写真部員の安保久武が、マラヤ司令部司令官アーサー・パーシヴァルの降伏調印式という重要な局面においてスクープ写真をものにする。

調印式会場は、ブキティマ高地にあったフォード工場跡に指定された。いま、この建物は、シンガポール国立公文書館が「日本占領からの生還-戦争とその遺産」博物館として運営している。館内は、イギリス占領期、日本占領期、そしてマレーからの独立期に分けられている。バランスのよい展示となっており、多くの情報を得ることができる。

教科書にも掲載されている降伏調印のときの様子を撮った写真には、日本軍とイギリス連邦軍の将兵だけが写っているが、各社の写真を照合して見れば、報道陣が狭い調印式会場でひしめき合っていたことがわかる。写真の画角などから、現場の立ち位置の違いが推察できるのだ。

安保と同席していたのは、陸軍第二五軍宣伝班、同盟通信（以下、同盟）、朝日、日本映画社などのメディア・広報陣であった。これら取材陣が、日英軍を取り囲むように取材している様子もはっきりと写されている（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

なお、降伏調印におけるパーシヴァルの写真は有名であるが、彼がシンガポールでの雪辱を果たすために、1945年9月2日戦艦ミズーリ号上でおこなわれた日本降伏文書調印式に出席していたことを知る人は少ない。彼は、太平洋戦争で、敗戦の将と凱旋の将、二つの立場を体現したわけである。

日本占領後のシンガポールは、「昭南」と改められる。日本占領期、日本側の情報宣伝工作の拠点は、オーチャード・ロード東端のキャセイ・ビルにあった。安保を含めて毎日のシンガポール特派員たちも、このビルに駐在していた（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。戦後、このビルはショッピングモールとして利用されている。その近くには歴史を伝える史跡説明が残されている。

シンガポール陥落の1ヵ月後、つまり1942年3月13日に、昭南市海岸通りにあった横浜正金銀行ビル三階に昭南支局が開設された。初代支局長には高橋信三（東京都出身）、次長枝松茂之、支局員10人の中には電信課員マレー・東インド方面主任で、のちフィリピンで戦死する沢原初太郎（愛媛県松山市出身）の名が見られる。

高橋は、慶應義塾大学経済学部卒業から2年後に大阪時事新報社に入社し、1928年に大毎に転職する。経済部副部長、リスボン特派員、シンガポール支局長を歴任。帰社してからは、神戸支局長、地方部長、経済部長、編集局次長、論説委員、編集総務兼主筆として勤務する。戦後は新日本放送、のちの毎日放送の経営を主導している。

また枝松は、1934年に大毎の見習生となり、上海支局員、1943年には広東支局長となる。戦時中から、軍部にはじつに冷めた目をもっていた人物であった。

昭南支局は、同日に開設されたマニラ支局や、すでに設置されていたサイゴン支局、ハノイ支局、バンコク支局と連携し、大毎・東日の南方通信網の拡充に寄与することになる。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

