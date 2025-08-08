¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¸½¼Â¡Û¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹¶·â¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®·³¤Î½¸ÃæË¤·â¤òÍá¤Ó¤ÆÆÃÇÉ°÷¤¬Àï»à¤·¤¿
¡Ö¾õ¶·Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¤Î°¤¤¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ÏÂùÎ®¤ÎÃæ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×
ºÇÁ°Àþ¡¢ÇúÃÆÅê²¼¡¢Ï¢Íí°÷¤Î»à¡¢¸¡±Ü¡Ä¡Ä²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹¶·â
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËÖÈ¯Ä¾¸å¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍî¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçËè¡¦ÅìÆü¤È¤â¡¢¤³¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Åì»Ù¶É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤«¤éÆÃÇÉ°÷¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥Þ¥ì¡¼ÊýÌÌÎ¦·³ÊóÆ»ÈÉ°÷¡¦ÅìÆüÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÎÌø½ÅÆÁ¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë¤¬¡¢1942Ç¯2·î12Æü¥Ö¥¥Æ¥£¥Þ¹âÃÏ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®·³¤Î½¸ÃæË¤·â¤òÍá¤Ó¤ÆÀï»à¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËÖÈ¯°Ê¸å¡¢ºÇ½é¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅìÆü¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µýÇ¯31ºÐ¡£Á°Ç¯¤Î½Õ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¦·³¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎPKÉôÂâ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾ðÊóÀëÅÁÈÉ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢½é¤ÎÀï»à¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
Ìø¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìÆü¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£³°¹ñÄÌ¿®Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢1935Ç¯12·î¤«¤é3Ç¯¤¢¤Þ¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Íö°õ¡¢¥¿¥¤¤Ê¤ÉÆîÊý³ÆÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£µ¢¼Ò¸å¡¢³Ø·ÝÉô¡¢À¯¼£Éô¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¡¢¥Þ¥ì¡¼¸ì¤â¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1941Ç¯12·î¤ËºÆÅÙ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï²Ú»ú»æ¡Ö¿·¹ñÌ±ÆüÊó¡×¡¢¥¯¥ë¥¢¥ó¤Ç²Ú»ú»æ¡Ö¿·À±½§ÆüÊó¡×¤ä±Ñ»ú»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë·È¤ï¤ë¡£Àï»à1¼þ´÷¤Ë¤Ï¡¢Ìø¤ò¼Å¤ó¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥¥Æ¥£¥Þ¤ÎÃÏ¤Ë°ÖÎîÈê¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡£É®¼Ô¤¬¥Ö¥¥Æ¥£¥Þ¹âÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ÖÎîÈê¤Îº¯À×¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1942Ç¯2·î15Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍî¤ÎÂè°ìÊó¤¬ÅìµþËÜ¼ÒÅì°¡Éô¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÂçËè¤ÎÂè°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍî¡×¡¢ÅìÆü¤ÎÂè°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¿·²ÅÔ³´ÙÍî¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçËè¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÆÃÇÉ°÷µ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê¿·ªÃÝÃË¤é¤ÎµÌ¾Æþ¤êÆÃÅÅ¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçËè1942Ç¯2·î16Æü¡Ë¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçËÜ±Ä¤¬15Æü¤Î¸á¸å10»þ10Ê¬¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸á¸å7»þ50Ê¬¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁ°Àþ¤«¤éÂçËè¡¦ÅìÆü¤ËÈ¯½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÃÅÅ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î¸á¸å7»þ15Ê¬¤Ç¡¢3»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤«¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹¼Ò¤Î¾ðÊóÌÖ¤ÎÀºÅÙ¤¬¡¢¤È¤¤Ë·³Éô¤Î¾ðÊóÌÖ¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢´ÙÍîÁ°Æü¤ÎÂçËè¡¦ÅìÆü¤ÎÆÃÅÅ¤Ï166ÄÌ¡¢15Æü¤Ï130ÄÌ¡¢16Æü¤Ï165ÄÌ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ö´ÙÍî¡×Ä´°õ¼°¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍîÁ°¸å¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ö´ÙÍî¡×Ä´°õ¼°¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«