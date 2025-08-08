「カップインの確率が大幅UP！」女子プロが教えるパット練習法！

短い距離も1打は1打！3パットしない、1パットを増やすことでスコアアップ！

女子プロからのパッティング上達のヒントで、グリーン上でのムダな1打をなくそう。

カップインしたボールが戻ってくるように

ボールの転がりをイメージしてフォローをしっかり出す！

目線をアドレスの位置に戻すと同時にテークバックをはじめるとリズムよく打てる

カップへの目線を往復させるのがコツ

構えてからカップを見るときは、ボールの転がりをイメージしながら目線をカップに向けます。そのとき私は、頭のなかでカップインしたボールが元の位置に戻ってくるように目線を往復させ、逆方向からの転がりもイメージしてパットのラインをより鮮明にします。

そして、そのラインに向けてヘッドを出す。テークバックで1、フォローで2というリズムで、インパクトを意識せずにフォローをしっかり出すようにしたら、カップインの確率が大幅にアップしました！

目線をカップに向けるときは、右目が下になるように頭を回して前傾姿勢をキープする

テークバックで1（イチッ）、フォローで2（ニッ）というリズムで打つとインパクトがゆるまず正確に打てます（永嶋）

フォローをしっかり出す

インパクトをストロークの通過点と考え、イメージしたパットのラインに向けてヘッドを出すことが大事

頭が動くのがミスの原因

距離が短くなると、カップを見たりボールを追いかけたりして、頭の位置がズレやすくなるので注意しよう

決めた振り幅のなかでリズムよく打ちましょう！

いかがでしたか？ パッティングの際はボールの転がりをしっかりとイメージしましょう。

永嶋花音

●ながしま・はなね / 2001年生まれ、東京都出身。157cm。21年のプロテストに合格。24年にステップアップツアーのヤンマーハナサカレディスでプロ初優勝を飾った。イントループ所属。

構成=岡田豪太、小山俊正

写真=田中宏幸