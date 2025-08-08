お手軽ちらし寿司【材料】（2人分）お米 1.5合昆布(5cm角) 1枚作り置き甘酢 50mlシイタケ(干し) 3~4枚もどし汁 250ml<調味料>酒 大さじ 1みりん 大さじ 1砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1<錦糸卵>卵 2個水 大さじ 1砂糖 小さじ 1塩 少々サラダ油 適量むきエビ 6尾レンコン 3~4cm作り置き甘酢 大さじ 2イクラ 適量桜でんぶ 適量キヌサヤ 5~6枚【下準備】1、お米は洗ってザルに上げ、30分置く。1.5合分の水より少し少なめに水加減し、昆布をのせてスイッチを入れる。2、シイタケは一晩つけて柔らかく戻し、軽く絞って軸を切り落とす。戻し汁は網を通しておく。3、むきエビは背ワタを取る。レンコンは皮をむき、縦半分に切って薄切りにし、酢水に放つ。【作り方】1、鍋にシイタケ、戻し汁を入れて中火にかけ、5〜6分煮たてる。＜調味料＞の材料を加え、煮汁が少なくなるまで煮含めそのまま冷ます。半量はみじん切り、残りは薄切りにする。アクをとりましょう。2、＜錦糸卵＞の材料を合わせ、サラダ油を薄くひいたフライパンで、薄焼き卵を何枚か作り、細切りにして錦糸卵を作る。3、分量外の塩を入れた熱湯でレンコンとキヌサヤを1分程ゆでて冷水に取る。同じ鍋でむきエビをゆで、水気をきる。同じ鍋で下茹ですることで時間が短縮できます。4、(3)でゆでたむきエビとレンコンを作り置き甘酢にからめる。レンコンの半量を粗くみじん切りにする。5、ご飯を飯台にあけ、作り置き甘酢をかけ、しゃもじで混ぜ合わせてウチワであおぎ手早く冷ます。みじん切りにしたシイタケとレンコンを加え、混ぜ合わせる。6、器に盛り、＜錦糸卵＞を全面に広げ、エビ、レンコン、シイタケ、イクラ、桜でんぶ、キヌサヤを飾る。