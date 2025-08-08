お盆のおもてなしに【ちらし寿司】レシピ8選〜食卓華やぐ豪華な一皿で家族が笑顔に♪
お盆はご先祖様を迎え、家族や親戚が集う大切なひととき。食卓には心を込めたご馳走を並べたいですよね。地域によっては「ちらし寿司」を振る舞う風習も。華やかで縁起が良いため、おもてなしにぴったりです。
今回は、テーブルが華やぐアレンジから豪華版まで、お盆に最適な人気レシピを8つ厳選しました。
【定番の味】お手軽ちらし寿司
干しシイタケや錦糸卵など、誰もが懐かしい定番の具材で作るちらし寿司は、お盆だけでなく一年を通して活躍する一品です。具材の下準備を前日に済ませておけば、当日は酢飯と合わせるだけなので忙しい日でも安心。ごはんは少し硬めに炊くことで、甘酢がしっかりしみ込み、ふっくらおいしい酢飯になります。
■シーンに合わせて選べる！「ちらし寿司」の人気レシピ7選
茹でたタラで作る手作りでんぶが決め手。甘さ控えめでやさしい彩りが魅力の一品です。ふんわりやわらかな食感は、市販品では味わえない格別な味わい。シイタケ、ニンジン、レンコンの異なる食感が楽しく、小さな子どもから年配の方まで、幅広い世代に喜ばれますよ。上品な鯛の甘酢漬けを添えれば、おもてなしの席にふさわしい華やかな一皿になります。
子どもが多く集まるお盆には、ハムやアスパラなどで洋風にアレンジしたちらし寿司はいかがでしょうか。見た目がカラフルで、テーブルが一気に明るくなります。高野豆腐や水煮タケノコは小さめに切るので、小さな子どもでも安心して食べられます。生ものが苦手な方にも配慮したレシピなのもポイント。グリーンアスパラがない場合はキヌサヤで代用も可能です。
スコップちらし寿司は、忙しい時でも手軽に作れるのが魅力です。酢飯にキュウリ、ツナ、カニ風味カマボコ、卵などを並べるだけなので、なんと15分で完成。具材を同じ幅に並べるのが、美しく仕上げるコツです。取り分けやすく、手巻き寿司のように海苔で巻いて食べるのも楽しい一品です。
ちらし寿司をケーキのように丸く仕上げれば、見た目のインパクトも抜群！ お祝いの席にも映えるアレンジです。パプリカやスモークサーモンなど、鮮やかな配色で、目にもおいしい仕上がりに。酢飯の代わりにフレンチドレッシングを使うので、洋風具材とも相性が良く、いつもと違う味わいを楽しめますよ。切り分けた際に美しい断面が見えるよう盛り付けましょう。
チリメンジャコを甘酢に加えるため、やさしい酸味と旨みのバランスが絶妙。彩りの良い三色仕立てです。野菜をたっぷり使うため、チリメンジャコの旨みが全体に広がり、シンプルながら深みのある味わいで、心もおなかも満たされます。エビの代わりにスモークサーモンを使ったり、白身魚のお刺身をトッピングしたりとアレンジの幅が広いのも魅力です。
ウナギ蒲焼きやタコなど、贅沢な具材をふんだんに使ったちらし寿司は、おもてなしのメインを飾るにふさわしい一品です。準備にひと手間かかりますが、その分見栄えも味も抜群。前日に仕込んでおけば、当日がぐっとラクになりますよ。食中毒を防ぐため、炒り卵は半熟ではなくしっかり火を通しましょう。
イクラの輝きが目を引く華やかさ。見た目も味も贅沢なごちそうちらし寿司です。高野豆腐や干しシイタケなど、乾物の奥深い旨みが酢飯全体に広がり、素材の持ち味を活かした味わいを堪能できますよ。菜の花がない季節は、アスパラやキヌサヤで代用してくださいね。
■お盆のおもてなしをちらし寿司で
お盆の食卓は、ご先祖様への感謝とともに、久しぶりに顔を合わせる家族や親戚との絆を深める大切な場所です。
精進料理の伝統を守りつつも、故人を偲び、集う人々をもてなす気持ちから、近年では彩り豊かなちらし寿司が選ばれる機会も増えました。
ご紹介したちらし寿司は、野菜メインのヘルシーなものから、高級食材を使った豪華な一品までさまざま。ぜひ今年の夏は、心を込めて作ったちらし寿司を囲み、笑顔あふれるお盆を過ごしてくださいね。
(ともみ)
お手軽ちらし寿司
【材料】（2人分）
お米 1.5合
昆布(5cm角) 1枚
作り置き甘酢 50ml
シイタケ(干し) 3~4枚
もどし汁 250ml
<調味料>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
<錦糸卵>
卵 2個
水 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
塩 少々
サラダ油 適量
むきエビ 6尾
レンコン 3~4cm
作り置き甘酢 大さじ 2
イクラ 適量
桜でんぶ 適量
キヌサヤ 5~6枚
【下準備】
1、お米は洗ってザルに上げ、30分置く。1.5合分の水より少し少なめに水加減し、昆布をのせてスイッチを入れる。
2、シイタケは一晩つけて柔らかく戻し、軽く絞って軸を切り落とす。戻し汁は網を通しておく。
3、むきエビは背ワタを取る。レンコンは皮をむき、縦半分に切って薄切りにし、酢水に放つ。
【作り方】
1、鍋にシイタケ、戻し汁を入れて中火にかけ、5〜6分煮たてる。＜調味料＞の材料を加え、煮汁が少なくなるまで煮含めそのまま冷ます。半量はみじん切り、残りは薄切りにする。
アクをとりましょう。
2、＜錦糸卵＞の材料を合わせ、サラダ油を薄くひいたフライパンで、薄焼き卵を何枚か作り、細切りにして錦糸卵を作る。
3、分量外の塩を入れた熱湯でレンコンとキヌサヤを1分程ゆでて冷水に取る。同じ鍋でむきエビをゆで、水気をきる。
同じ鍋で下茹ですることで時間が短縮できます。
4、(3)でゆでたむきエビとレンコンを作り置き甘酢にからめる。レンコンの半量を粗くみじん切りにする。
5、ご飯を飯台にあけ、作り置き甘酢をかけ、しゃもじで混ぜ合わせてウチワであおぎ手早く冷ます。みじん切りにしたシイタケとレンコンを加え、混ぜ合わせる。
6、器に盛り、＜錦糸卵＞を全面に広げ、エビ、レンコン、シイタケ、イクラ、桜でんぶ、キヌサヤを飾る。
