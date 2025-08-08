¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯!¶âÍËÆü¡Ù²Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´ë²è¤Ç¹â¿ô»ú¡á½µ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(7·î28Æü¡Á8·î3Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯!¶âÍËÆü¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò
¡û¥É¥é¥Þ¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î¤ß
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤È¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤ÎÎ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î1¤Ä¤·¤«¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7·î²¼½Ü¤«¤é8·î¾å½Ü¤Ï²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»þ´ü¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î³°½Ðµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢ºßÂð»þ´Ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³»ëÄ°¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¡¢Ã±È¯¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯!¶âÍËÆü¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ä¡ØÃµ¸¡¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù(NHK)¡¢¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ï²Æ¤Îµ¨Àá´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ë²è¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆ°Êª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î²ÆµÙ¤ß¥â¡¼¥É¤ËÅ¬±þ¤·¤¿·ë²Ì¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¡ÖµÍ¤áÊüÂê¥¯¥¤¥º¡×¡Ö¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«Áª¼ê¸¢¡×¤òÅ¸³«
Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î3¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯!¶âÍËÆü¡Ù¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç2°Ì(ÃíÌÜÅÙ66.7¡ó)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
8·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·´ë²è¡ÖµÍ¤áÊüÂê¥¯¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤ÇÄ©Àï¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¸Ä¿ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï»²¹Í¤È¤·¤Æ3¿Í¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤ë3¿Í¤¬¡¢µÍ¤áÊüÂê¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÄêÈÖ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤È¤í¤í¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÎÁÍý3ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÐ¾Æ¤È¤í¤í¤´ÈÓ¡¢¤È¤í¤í¡ß¥¢¥ï¥Ó¤Î¶¾Çþ¡¢µæ¶Ë¤Î¼«Á³½òÄ«¤´ÈÓ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î±£¤ì²ÈÅª¤½¤ÐÅ¹¡Ö¤é ¤¹¤È¤é¤¢¤À¡×¤ÎÀøÆþ¼èºà¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤ò½Ð¤µ¤º¤È¤âÏ¢ÆüÍ½ÌóµÒ¤ÇÂçÈËÀ¹¤¹¤ëÌ¾Å¹¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢Í½Ìó¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²Æ¤Î½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ä¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î»ëÄ°¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡üÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÈÊÝ¸îÇ¤ÎÀ¸³è¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç4°Ì(62.3¡ó)¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç7°Ì(64.7¡ó)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¡£8·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬ÊÝ¸îÇ¡Ö¥à¥µ¥·¡×¤òÍÂ¤«¤ë´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤È°¦¤é¤·¤¤¿²Áê¤ÇÏÃÂê¤ÎÊÝ¸îÇ¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÍÂ¤«¤êÀ¸³è5ÆüÌÜ¤Ë¡Ö¥à¥µ¥·¡×¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚ¤Ë¼«¤éÀÜ¶á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÍÂ¤«¤ê15ÆüÌÜ¤ËÆÍÁ³°Ò³Å¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ëÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÀÄÌÚ¤Î¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ³Ê¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢Ç¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤¿¨¤ì¹ç¤¤¥·¡¼¥ó¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¿·´ë²è¡ÖÌîÎÉÇ¿Æ»Ò¤òµß¤¨! Ç¥ì¥¹¥¥å¡¼¸½¾ì¤ËÌ©Ãå!!¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤È¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¥º¡¦¤¤¿¤¶¤ï¤¬½Ð±é¤·¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£·Ù²ü¿´MAX¤Î¤ªÊì¤µ¤óÇ¤ò¿µ½Å¤ËÄÉÀ×¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Ç7É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£2¿Í¤Î·üÌ¿¤ÊÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¥ì¥¹¥¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Î²ÈÂ²»ëÄ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ä¤Ä¤âÆ°Êª°¦¸î¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
