読者と記者への心配り、確かな演技力、丁寧な言葉選び…注目の俳優・庄司浩平に魅了されるワケ
●ドラマ『40までにしたい10のこと』の反響で驚いたこと
「庄司さんって、素敵な人ですよね」
取材を終えてスタジオを出た帰り道、カメラマンがぽつりとつぶやいた。そのひと言に、深くうなずいた。俳優・庄司浩平の魅力は、静かで柔らかく、でも確かに心をつかんで放さない。役に向き合うまなざし。丁寧に言葉を選びながら語る姿勢。語彙の裏にある思いやりと、知性の奥にあるユーモア。ドラマ『40までにしたい10のこと』(テレ東系 毎週金曜24:12〜24:42)での演技が話題となる今、その人柄に触れるたび、彼に惹きつけられる理由が見えてくる。
庄司浩平 撮影:佐藤容平 スタイリスト:中西ナオ ヘアメイク:清末めぐみ
○視聴者のドラマの見方に喜びと驚き
――YouTubeチャンネル『テレ東公式 ドラマチャンネル』で期間限定公開されている第1話の再生回数が100万回(※取材日時点)を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。反響は庄司さんの元へも届いていますか?
僕はエゴサーチをあまりしないので、(反響コメントに)自分から手を伸ばすということはないんですけど、それでも僕のXや、Instagramのドラマ公式アカウントに対して、いただいてるメッセージには目を通しています。とても温かいものが多くて、僕らがこう届けばいいなと思っていたものを、皆さんが120%受け取ってくださっているという印象です。
――コメントを読んでいると、皆さん、風間俊介さん演じる雀と、庄司さん演じる慶司の二人に夢中になっていることが分かります。視聴者の皆さんからのメッセージで、特に印象に残っているものはありますか?
雀のことを後ろからハグするシーンは、リハーサル自体はかなり入念にやりましたが、実際に映像を確認しながらやっていたわけではなくて。(実際の映像では)自分がどう動いてるかあまり分かっていなかったんですが、放送を観た方々から、動きがより伝わってきてよかったというコメントをいただきました。
意識したわけではないんですけど、そういった部分をキャッチしていただいて、その中で想像の幅を膨らませるのが、ドラマを観ることの楽しさだと思うし、そこの答えを僕らから発信するわけではないので、いろんなことをそうやって想像しながら、より楽しさを膨らませながら観ていただいたというのは、僕の中で驚きの1つでした。
○雀に対する慶司の思いをどう表現するか
――雀のことを見ている慶司の視線や、ふとしたときの表情がとても好きでした。さりげないけど、しっかりと心の内が伝わってくるなと。
そこは、監督の池田(千尋)さんや小菅(規照)さんとも、よくすり合わせをしたところでした。分かりやすいものはあんまりしたくないといいますか。オフィスラブですが、学校じゃなくて会社ですし、大っぴらにやらないじゃないですか。
でも、好きな人に思わず向けてしまう目線だったり、ふとしたときに、体が向いてしまったり。雀のことを見て、(大げさに)ハッ! みたいなことをするんじゃなくて、少し目が泳いじゃったり、何かをしている手元がおぼつかなくなったり。
それで十分伝わるはずだと話していましたし、あまりに大胆にやりすぎるといろんなものが意味ありげに映っちゃう。やりすぎず、でも、好意がほのかに香るくらい。お上品な香水みたいな感じに伝わっていると嬉しいです。
○記者会見で感じたことを質問してみた
――先日行われた記者会見で、風間さんもおっしゃっていましたが、庄司さんの言葉選びはとても丁寧で、素敵です。その語彙力は、やはり読書をたくさんされているから、身についたものなのでしょうか。
読書量は一定以上あるかなと思いますが……(記者会見では)やっぱり隣に風間さんがいらっしゃったことがすごく大きいかなと思っていて。それは他の現場で話すトーンとはやや違って、話が面白くて、機知に富んでいる方との会話って、ある種、自分もちょっと視野が広がったような感覚になれる。
語彙力バトルみたいなことをするつもりはないですけど、風間さんと一緒にいると、いろんな言葉が湧いて出てくるので、自分自身の持っている以上のものを引き出していただいた部分も大きいのかなと思います。
●読者、そして記者のことまで考える取材対応
――記者会見のあと、庄司さんのことが気になって、いろいろ検索したんです。そしたら、小説を投稿されているnoteを見つけて。
はい。
――安易に難しい言葉を使っていないといいますか、とても読みやすい文章で、でもハッとするような表現もあって。
いやいや。駄文なんですけれど、ありがとうございます。
――小説の文章もそうなのですが、会見やインタビューで、庄司さんは読み手のことをすごく考えながら、お話してくれている気がしたんですよね。
1人のときはあまり多くを考えないですが、それこそ風間さんとの記者会見もそうですし、ほかの取材でも、複数名でお話する機会をいただいたときは、同じ作品について話すとなると、一番面白かったところはどこですか、イチオシのポイントはどこですかという質問に対しての答えって、結構被るじゃないですか。
でも、それって、せっかく足を運んでいただいて、記事を書いてくださる記者の方に対して、失礼とまでは言わないですけど、ちょっと悲しいかなとも思う。読者目線に立っても、いっぱい記事があって、読んでみたら、全部同じ内容だったとき、僕だったらがっかりするなと思うので、実は同じ内容を言ってるんだけど、言葉を変えたり、みんなが言いたいゴールは一緒なんだけど、ちょっと寄り道をしたり。そういったことは考えています。
ただ、あまりに難しい言葉を使うと、それはそれで意味が分からなくなるじゃないですか。ほっとした気持ちになると言うときに、愁眉(しゅうび)を開くって言い方もありますけど……
――難しいです(笑)!
そうですよね(笑)。でも、知識として入れておいて、その表現を選ばないというのも、必要な判断かなと思っています。
○勉強を続けるための方法も教えてもらった
――庄司さんは英語が堪能で、今はフランス語や中国語を勉強されているとか。語学の魅力は、どのあたりに感じてらっしゃいますか?
知らない文化に触れられることだと思います。もちろん語学自体の面白さはあるんですよ。音がいいとか、日本語でたくさん聞いていたものが英語だったという発見とか。そういう面白さもありますけど、それ以上にやっぱり言語というのはアイデンティティの1つで、その裏側に文化や伝統、そこに暮らしてきた人たちの歴史があるわけで。
以前、ミラノに行ったときに、一緒のホステルにいたエジプトの子が、最近の若い人は固有の言語をもう持っていなくて、みんな英語を話せるという話をしていたんです。要は、グローバル化に対応してるというポジティブな面と同時に、彼らは固有の言語を話さないようになっていると。
だから、浩平は日本人で、日本語があるっていうのはアイデンティティの1つなんだよっていう話をしてもらったときに、言語理解とともに、その言語の裏側に隠されてるものも知ることができるということに、魅力を感じるようになりました。
――個人的な話なのですが、最近、大学生ぶりにTOEICの勉強をしていて。ただ、なかなか思うような点数が取れなくて……。
TOEIC、難しいですよね。
――まず、モチベーションを保つのに苦労しているのですが、英語の勉強ってどうしたら楽しく継続できるのでしょうか。
僕もあらゆる教科が好きだったわけじゃないですし、苦手教科も当然あったので、偉そうなことは言えないですけど、英語に関しては楽しくやってたので、それについて強いて言えば、好きなジャンルを持つことだと思います。要は、勉強っぽくならないジャンルを持つ。僕はバスケットボールが好きなんですけど、試合を観ていると、実況が流れてきたり、ハーフタイムとかタイムアウト中、選手やヘッドコーチのインタビューが挟まるんですね。
今は、日本人NBA選手が増えたおかげで、日本の媒体も入りますが、10年くらい前は、自分で見聞きしないと、キャッチできなかった。でも、それって勉強じゃないんです。バスケが好きで、見たくて見て、聞きたくて聞いてるから、苦じゃない。何時間でも見られるし、聞ける。やっぱり机の上でずっと勉強しているのは苦しいじゃないですか。だから、歌だったら歌でもいいですし、英語に触れられるけど、半分は遊びのように楽しいものを見つけられると、勉強は楽しく継続できるかなと思います。
――ご助言ありがとうございます。早速、参考にさせていただきます。では、最後に改めて、ドラマ『40までにしたい10のこと』のこれからの見どころをお願いします。
タイトル通り、やりたいことリストを叶えていくというところに焦点が置かれますけど、それ以外にも、2人には会社での仕事や、お互いの暮らしがあって。そういった、原作では描き切れない脇道のところにも、ドラマでは結構いっぱい触れています。
ずっとフィーチャーされるわけじゃないですけど、そういった些細な部分も注目していただけると、より物語に深みが出るのかなと思うので、そういった部分にも目を配っていただけると、制作陣のみんなも喜びます(笑)。
■プロフィール
庄司浩平
1999年10月28日生まれ、東京都出身。2020年、『魔進戦隊キラメイジャー』(テレビ朝日系)でテレビドラマ初出演を果たす。2022年『Yohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION』でパリコレデビュー。現在放送中の『仮面ライダーガヴ』(テレビ朝日系)に3号ライダー仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ役でレギュラー出演するほか、『NHK俳句』(Eテレ)にもレギュラー出演中。
