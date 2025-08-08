県本土では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いています。霧島市には大雨特別警報が発表されています。身の安全を確保してください。



県本土では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いています。このため、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による、災害発生の危険度が急激に高まっています。



現在、霧島市には警戒レベル5にあたる大雨特別警報が発表されていて、これまでに経験したことのないような大雨となっています。霧島市内の全域に緊急安全確保が、鹿児島市、日置市、伊佐市など9つの市と町に避難指示が出されています、身の安全を確保してください。





気象台によりますと、8日午前5時時点の、1時間の雨の量は速報値で、姶良市付近で約110ミリ、鹿児島市北部付近で約90ミリ、霧島市南部付近で約80ミリとなっています。霧島市溝辺では、8日午前3時までの1時間の雨の量が、観測史上1位となる107.5ミリを観測しています6日の降りはじめからの、雨の量は、霧島市溝部で501ミリ、霧島市福山町牧之原で492.5ミリ、曽於市大隅で309ミリ。総降水量500ミリは、平年の8月、1か月分の降水量の2倍近くにあたります。8日予想される、1時間の雨の量は多いところで、薩摩地方で70ミリ、大隅地方で50ミリ。9日午前6時までに予想される、24時間の雨の量は多い所で、薩摩地方で200ミリ、大隅地方で150ミリとなっています。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。大雨による被害の情報も入っています。鹿児島市東佐多町では、川が氾濫し家屋に取り残されている住民がいるという情報が入っています。消防によりますと、8日午前5時前、付近の住民から「道路の冠水で動けない人がいる」と消防に通報がありました。氾濫したとみられるのは吉田北小学校近くの思川で、現在、消防が活動を続けているということです。薩摩川内市では、住宅1棟が床上浸水しています。交通機関や道路にも影響が出ています。JR九州によりますと大雨の影響で鹿児島本線の鹿児島中央と川内、日豊本線の鹿児島と南宮崎、肥薩線の隼人と吉松、日南線の志布志と田吉の間で始発から運転を見合わせています。九州新幹線は、始発から通常運行となっています。続いて、道路についての情報です。九州道の鹿児島インターと栗野インターの間で通行止めとなっています。この影響で鹿児島市内と鹿児島空港を結ぶ空港連絡バスは、始発より迂回の運行による臨時ダイヤとなっています。また、国道10号の姶良市重富と鹿児島市吉野町磯の間でも通行止めとなっています。う回路はあるということです。最新の情報にご注意ください。