気象台は、午前7時11分に、洪水警報を加茂市、田上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 8日07:11時点

下越、中越、佐渡では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日朝まで低い土地の浸水に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■三条市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　8日朝に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒

■加茂市
□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■見附市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　8日朝に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒

■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■田上町
□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■関川村
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒