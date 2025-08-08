元ＳＫＥ４８で俳優の古畑奈和（２８）が、約３年半ぶりとなる９月１５日に発売する２ｎｄ写真集（タイトル未定、光文社）の新規先行カットが８日、解禁された。

同写真集では初の海外撮影を敢行。台湾南部、エキゾチックな台南と高雄の街を舞台に、日常と非日常、現実と幻想が交錯するまるで映画の世界に迷いこんだかのようなカットを収録している。新しく解禁されたのは、リゾートホテルのプールで撮影された水着カットと、台湾のレトロな街並みが広がる神農街でのカットとなった。

降り注ぐ太陽のような笑顔が印象的な水着カットは、プールの水面の光によって照らされた美肌と、まるで隣にいるかのように錯覚してしまう自然な雰囲気。台南のノスタルジックな風景が続く神農街では、大量のちょうちんが下がる路地で撮影し、台湾らしいオリエンタル柄の赤シャツと、ふわりと揺れた同系色のスカートで幻想的な１枚に仕上がっている。

古畑は「プールでの撮影は陽の光がたっぷりの中で行われました。まぶしくて目を開けることに必死になった瞬間もありましたが、とても和やかで楽しい撮影でした。写真集の中には水中から私のことを撮ったカットもあるのですが新鮮な写真となっていると思います。神農街は、ちょうちんがとても華やかでノスタルジックな街並みもとてもすてきでした。雑貨屋さんやカフェがたくさんあってどこを見渡してもおしゃれでワクワクしました。他衣装での私とはまた違う軽やかな雰囲気も楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。