きょうは、九州南部で同じような場所に活発な雨雲が次々と流れ込んでいます。鹿児島県では線状降水帯も発生して、これまでに経験したことがないような大雨となっています。鹿児島県には、午前5時に大雨特別警報が発表されました。命に危険が及ぶ雨の降り方となっています。周囲の状況を確認して、このあとも安全な場所で過ごすようにしてください。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

きのうは北陸で記録的な大雨となりましたが、きょうは前線は南に下がって、九州が活発な雨雲の通り道になっています。

鹿児島県では線状降水帯が発生し、九州南部では同じような場所で非常に激しい雨が続いています。鹿児島県の霧島市では、12時間で500ミリ近い雨が降り、すでに8月の平年1か月分を上回る記録的な大雨となっています。鹿児島県には午前5時に大雨特別警報が発表されました。九州南部にはこのあとも発達した雨雲がかかりやすく、午前中は線状降水帯が発生するおそれがあります。あすにかけても断続的に雨が強まって、さらに雨の量が増える見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に厳重な警戒が必要です。

また、北陸や北日本も上空の寒気の影響で雨や雷雨となって、雨脚の強まる所もありそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東から四国にかけては晴れ間がありますが、上空の寒気や気温の上昇で大気の状態が非常に不安定となりそうです。

関東では平地でも雷雲が発達しやすくなり、帰宅の時間帯にかけて激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。短い時間で道路が冠水するような降り方となるおそれがあります。晴れていても天気の急変にお気をつけください。

日中の気温は関東から西を中心にきのうより高く、静岡で38℃、東京や名古屋で35℃など、猛烈な暑さが戻りそうです。熱中症にも注意が必要です。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :27℃ 釧路:26℃

青森 :30℃ 盛岡:31℃

仙台 :33℃ 新潟:30℃

長野 :31℃ 金沢:32℃

名古屋:35℃ 東京:35℃

大阪 :34℃ 岡山:34℃

広島 :34℃ 松江:33℃

高知 :34℃ 福岡:34℃

鹿児島:30℃ 那覇:33℃

あすは西日本を中心に雨雲が広がって、日曜日から月曜日にかけては東日本や北日本も広い範囲で雨となり、雨脚の強まる所があるでしょう。九州では三連休にかけてさらなる大雨に警戒が必要です。月曜日は北陸も再び大雨のおそれがあります。今後の情報にご注意ください。