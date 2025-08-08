¡Ú¼Â¶·¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ç¸«¤¿¡íÃÏ¹ö¤ÎÂç½ÂÂÚ¡íÝÓÌÇÂçºîÀï
»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤ÎºÆ·ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¬µ£»á¡£¼þÊÕ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ä·úÀß¶È¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢³«¶È½éÇ¯ÅÙ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï6500²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë
²Æì¸©ËÌÉô¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¾å¤Ç¡ÖÂç½ÂÂÚ¤ÇÃÏ¹ö³¨¿Þ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¡£
ÃÏ¸µ¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«¶È¤Î7·î25ÆüÄ¾Á°¡¢ÉÕ¶á¤ÇÂæÉ÷¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á»Ï¤á¤ë......¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡º®ÍðÉ¬»ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ¼þÊÕ¤òÄ¾·â¥ê¥Ý¡¼¥È¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÂÚÍ½ÁÛ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸½ÃÏ¼Â¶·¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
7·î25Æü¶âÍËÆü¡¢²Æì¸©¹ñÆ¬·´º£µ¢¿ÎÂ¼¡Ê¤¯¤Ë¤¬¤ß¤°¤ó ¤Ê¤¤¸¤ó¤½¤ó¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¡×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÁíÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Û¤Ü13¸ÄÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó60¡¡ha¡£Á´22¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¡ÖÂç¼«Á³Ë×Æþ·¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò¤¦¤¿¤¦µðÂç»ÜÀß¤À¡£
½¸µÒ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î¿Íµ¤»ÜÀß¡Ö²ÆìÈþ¡Ê¤Á¤å¡Ë¤é³¤¡Ê¤¦¤ß¡Ë¿åÂ²´Û¡×¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤·¤Æ¤â¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê5000¿Í¡¢Æ±ÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¤È1Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÜ¶Ì¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¡£½éÆü¤Ï3»þ´ÖÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿
º£µ¢¿ÎÂ¼¤ÎÆî¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÌ¾¸î»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î½¸µÒÎÏ¤¬·ÐºÑ³èÀ²½¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ÈÌ¾¸î»Ô¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤À¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ï½êºßÃÏ¤³¤½º£µ¢¿ÎÂ¼¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©ÃÏ¤ÏÌ¾¸î»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»³¤¢¤¤¤À¡£
Ì¾¸î»Ô¤Ï²Æì¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢ÆáÇÆ»Ô¤«¤éÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡ÊËÜÉô¡Î¤â¤È¤Ö¡ÏÄ®¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬²ÆìËÜÅç¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÆüµ¢¤êµÒ¤ËÀê¤á¤é¤ì¡¢Ì¾¸î»Ô³¹¤ÏÁÇÄÌ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸î»Ô¤Ï²ÆìËÜÅçËÌÉôºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó6Ëü5000¿Í¤Ç¡¢·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£1981Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿»ÔÄ£¼Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÉ÷ÅÚÅªÆÃÀ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§
¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤¬³«¶È¤·¡¢Èþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤ÈÊ»¤»¤ÆÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ç½ä¤ë¤Ê¤é¡¢Ì¾¸î»Ô¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê½ÉÇñÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ô´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢³«¶È¤Ç»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Õ¤Î¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¡¢²Æ¤Î³¤¿åÍá¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍèË¬¼Ô¤¬Ê¿½à²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ÆìËÜÅçÆîÉô¤ËÈæ¤ÙÈæÎ¨¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÌ¾¸î»Ô´Ñ¸÷²Ý¡Ë
¢£"ÃÏ¹ö¤ÎÂç½ÂÂÚ"Í½ÁÛ¡õÀÈ¼å¤Ê½ÉÇñ¥¤¥ó¥Õ¥é
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¸î»Ô¤Î½ÉÇñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¡£
Ì¾¸î»Ô¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ø¤Î¼çÍ×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤òÁö¤ë¹ñÆ»58¹æ¤«¤éÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»84¹æ¤ËÆþ¤ê¡¢4Ò¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿½ê¤Ë¤¢¤ëT»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿»ÔÆ»¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÂÂÚ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
³«¶ÈÁ°¡¢Ì¾¸î»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÔÆ»¤ÎÁð´¢¤ê¤äÇòÀþ¤ò°ú¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÂÂÚÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆ»¤ä¸©Æ»¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡Ø½ÂÂÚ¤¬»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¼¤ÒÂÐºö¤ò¡Ù¤È¡¢¹ñ¤ä¸©¤Ë¤ª´ê¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌ¾¸î»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤«ºÆ³«È¯¡¦¸ø¶¦¸òÄÌ²Ý¡Ë
ÆÃ¤ËÀè¤Ëµó¤²¤¿T»úÏ©¤Ï¿®¹æµ¡¤â¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬±¦ÀÞÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸©Æ»84¹æ¤Î½ÂÂÚ¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¤½¤³¤Ç²Æì¸©¤Ï¡¢¤³¤ÎT»úÏ©ÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤ò³ÈÉý¤·¡¢±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤ò³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë¿®¹æµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ö¶È¤ËÃå¼ê¡£Åö½é¡¢´°¹©¤¬¡Ö8·î11Æü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³«¶È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³«¶È1½µ´ÖÁ°¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾ºùÂç³Ø¤ÏÌ¾¸î»Ô¤«¤é¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤ËÊ¬¤±Æþ¤ë¾®¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¿ô¤ÏÌó2300¿Í¤Ç¡¢6³ä¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤À¤·¡¢½ÂÂÚÍ½ÁÛ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸©Æ»84¹æ¤¬¶µ¿¦°÷¤ä³ØÀ¸¤ÎÄÌ³Ø¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸øÎ©Ì¾ºù¡Ê¤á¤¤¤ª¤¦¡ËÂç³Ø¤Ï½ÂÂÚ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜ³Ø¤Ï¶µ¿¦°÷¤Î¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¤Î6³ä¤¬¥¯¥ë¥ÞÄÌ³Ø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸Á÷·Þ¥Ð¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Ç¤â¼ø¶È¤Î³«»Ï¡¢½ªÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸©Æ»84¹æ¤Ï½ÂÂÚ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ÍèË¬¼Ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¼ø¶È¤ä»î¸³¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÅöÌÌ¤Ï¡¢Á÷·Þ¥Ð¥¹¤Î»ÏÈ¯¤òÁá¤á¤ë¡¢³ØÀ¸¤Ë»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌ¾ºùÂç³Ø¶µÌ³Éô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý¡Ë
°ìÊý¡¢½ÉÇñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÌ¾¸î»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë½½Ê¬¤Ê¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
Âç·¿¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÏÌ¾¸î»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆîÉô¤Î³¤´ß±è¤¤¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÆî¤Î²¸Ç¼Â¼¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤½¤ó¡Ë¤ËÅÀºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¤Î¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1Çñ4Ëü±ßÂæ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Ìó¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤ÙÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ½É¼Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÉô²°¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁ¶â¤âÎãÇ¯¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½µËö¤Ï¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
Ì¾¸î»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹ÉÕ¶á¤ä¹ñÆ»58¹æÀþ±è¤¤¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬ÅÀºß
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ëÉÔÂ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¹âÆ¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò"Æ¬ÂÇ¤Á"¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Ì¾¸î»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ì¾¸î»Ô³¹¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬Çñ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤â¤·¤¯¤Ï¶áÀÜ¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç°û¿©¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»ÔÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹âÆ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³¹¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦Í¾Íµ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«......¡×¡ÊÌ¾¸î»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¢£½ÂÂÚÍ½ÁÛ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸½ÃÏ¼Â¶·¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤¬³«¶È¤ò·Þ¤¨¤¿7·îºÇ¸å¤Î½µËö¡¢ºÇÂç¤Î·üÇ°ÅÀ¤À¤Ã¤¿¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
³Æ½ê¤Î½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤
Á°½Ð¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡Ö¡¸©Æ»84¹æ¤ÎT»úÏ©¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¯³°¥¤¥ª¥óÄó·ÈÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¡Ö¢¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¡×¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¤Îµ¢Ï©¤È¤Ê¤ë¸©Æ»84¹æ¤È¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤´´Àþ¤Î¹ñÆ»58¹æ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Ö£Çò¶ä¶¶¡ÊÅì¡Ë¸òº¹ÅÀ¡×¡¢ÆáÇÆ»ÔÊýÌÌ¤ËÌá¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È²¸Ç¼Â¼ÊýÌÌ¤Ë¿Ê¤à¥¯¥ë¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡Ö¤²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»µöÅÄ¡Ê¤¤è¤À¡ËICÉÕ¶á¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤Í¡¢¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ô¡¸©Æ»84¹æT»úÏ©¡Õ
¡¦±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤È¿®¹æÀßÃÖ¤Ç½ÂÂÚ¤ÏÛ¹Í«¤Ë¡ª
¸©Æ»84¹æ¤ÎT»úÏ©¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ë¸þ¤«¤¦±¦ÀÞ¼Ö¤¬¸åÂ³¼Ö¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ä¹¤¤±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤È»þº¹¼°¿®¹æµ¡¤òÀßÃÖ¡£³«¶È½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤È¤â½ÂÂÚ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿
»þº¹¼°¿®¹æµ¡¤È±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤«¤ÄÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¸òÄÌÀ°Íý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¿ÂÐÊý¸þ¤ÎÀÖ¿®¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ±¦ÀÞ¼Ö¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÌ¾¸î»ÔÊýÌÌ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬ÂÚÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸á¸å¡¢µ¢¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¿®¹æ¤Î»þ´Ö¤òÄ´À°¡£¸©Æ»Â¦¤Î¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎó¤¬¤ä¤äÄ¹¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¤Îµ¢Ï©¤â½ÂÂÚ¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ô¢¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¡Õ
¡¦½éÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·2ÆüÌÜ¤Ï±¿ÍÑ¤ò¸úÎ¨²½
¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¡£½éÆü¤Ï¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤«¤é¤Î¹ÔÎó¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤Ç±ä¤Ó¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÄÌÏ©¤È¸òºø¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤Î¸å¡¢ÊÂ¤ÓÄ¾¤·¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿
³«¶È½éÆü¡¢¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹È¯¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î½éÊØ¤Ï8»þ30Ê¬¡£¤·¤«¤·¡ÖÃó¼Ö¾ì¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹±¿ÄÂ¤¬¶¦¤ËÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¤Ë¤ÏÁáÄ«¤«¤éÍøÍÑµÒ¤¬»¦Åþ¡£8»þÁ°¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ìÆâ¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤ËÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¡¢°ì»þ¤ÏÃó¼Ö¾ìÆâ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤°·Á¤Ë¡£
·¸°÷¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ÎÎó¤ÎÊÂ¤ÓÄ¾¤·¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã´³¤Îº®Íð¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÄêÃó¼Ö¾ì¤ÏÅ¹ÊÞ²°¾å¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Îó¤ò¸«¤ÆÅ¹ÊÞÁ°Ãó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤Î»Ñ¤â¤Á¤é¤Û¤é......¡£
¤·¤«¤·³«¶È2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ò²°¾åÃó¼Ö¾ì¤ËÍ¶Æ³¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥¹¾è¼ÖÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢1³¬¤Ë¹ß¤ê¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤ËÎó¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë±¿ÍÑ¤ò²þ¤á¡¢½éÆü¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Î¾Æü¤È¤â¸á¸å¤Ë¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤â´Þ¤áÃó¼Ö¾ìÆâ¤¬¤Û¤ÜËþ¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¶õ¤¤òÂÔ¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤¬ÄÌÏ©¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ô£Çò¶ä¶¶¡ÊÅì¡Ë¸òº¹ÅÀ¡Õ
¡¦È´¤±Æ»¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡ª
Çò¶ä¶¶¡ÊÅì¡Ë¸òº¹ÅÀ¡£³«¶È½éÆü¤Î¸á¸å¡¢¹ñÆ»58¹æ¤Ë½Ð¤ë¿®¹æ¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¸©Æ»84¹æ¤ÏÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÆáÇÆÊýÌÌ¤ËÌá¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±©ÃÏÆâ³¤Â¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò±ª²ó¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë
»öÁ°¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Çò¶ä¶¶¡ÊÅì¡Ë¸òº¹ÅÀ¤À¡£
³«¶ÈÆü¤Ï¶âÍËÆü¡¢¤µ¤é¤Ë±«¤È¤¤¤¦Å·¸õ¤â¤¢¤ê¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ï»Å»öµ¢¤ê¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤«¤éµ¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸òº¹ÅÀ¤«¤éÌó800m¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤¬ÂÚÎ±¡£ÄÌ²á¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£
³«¶È2ÆüÌÜ¤Ï¸á¸å¤«¤é»þÀÞÍë¤âÌÄ¤ëÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ää»ß¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤éµ¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Ê¬»¶¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢½ÂÂÚ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤µöÅÄICÉÕ¶á¡Õ
¡¦Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê°Õ³°¤ËÎ®¤ì¤Ï¥¹¥à¡¼¥º
µöÅÄICÉÕ¶á¡£µöÅÄIC¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø µöÅÄ¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Î©¤Á´ó¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ÔÎó¤¬¹ñÆ»58¹æ¤Þ¤Ç±ä¤Ó¡¢½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
µöÅÄIC¼êÁ°¤Ç¤Ï¹ñÆ»58¹æÀþ¤ËÌ¾¸îÅìÆ»Ï©¤¬¹çÎ®¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç±¦¼ÖÀþ¤¬ÆáÇÆÊýÌÌ¤Ø¤Î²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ë¡¢º¸¼ÖÀþ¤¬²¸Ç¼Â¼ÊýÌÌ¤Î¹ñÆ»58¹æ¤Ø¤ÈÊ¬´ô¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÆ»¤Î±ØµöÅÄ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢½µËö¤Î¸á¸å¤Ë¤Ïº®»¨¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¤·¤«¤·³«¶ÈÅöÆü¡¢2ÆüÌÜ¶¦¤ËÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âËÌÉô¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢¤³¤ÎÎ¾Æü¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿º®»¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£½ÂÂÚÂÐºö¤ÏÀ®²Ì¤¢¤ê¡ª¡¡¤À¤¬»Ä¤ë·üÇ°¤â......
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿½ÂÂÚ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤º¤Ï½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤ë°Å·¸õ¤Ç¤ÎÍèµÒ¿ô¸º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½ÂÂÚÂÐºö¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¤Î³ÈÉý¤ä¿®¹æµ¡¤ÎÀßÃÖ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¸©¤ÎÂÐºö¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤âÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸½ÃÏÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ìÆ³Àþ¤Ï¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄ¹¤¯¼è¤ê¡¢»ÔÆ»¤Ë¼ÖÎó¤¬±ä¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Î¸òº¹ÅÀ¤ä´Ø·¸¼ÔÆþ¤ê¸ý¤Ê¤ÉÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤½ê¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë·¸°÷¤òÇÛÃÖ¤·¥¯¥ë¥Þ¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÇäËç¿ô¤ò¹Ê¤ê¡¢Í½ÌóÀ©¤Î¸½ÃÏÃó¼Ö¾ì¤â¡¢¼ýÍÆ²ÄÇ½Âæ¿ô¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤ÎÍè¾ì¤òÍÞÀ©¡£Â¾Êý¡¢¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¤ÈÄó·È¤·¤¿ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤òÂ¿¿ô±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¤ÎÊ¬»¶¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÂÐºö¤Ï½ÂÂÚÍÞÀ©¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
³«¶È½éÆü¤Ëº®Íð¤·¤¿¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¤Ç¤Î¥Ð¥¹ÂÔ¤Á¤ÎÎó¤â¡¢Í½Äê¤è¤ê¥Ð¥¹¤Î½éÊØ¤òÁá¤á¤ÆÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤ËÍâÆü¤Ë¤ÏÊÂ¤Ö¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¨±þÀ¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤¤¡£
¤À¤¬·üÇ°¤â»Ä¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¥¤¥ª¥óÌ¾¸îÅ¹¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÌ¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤ÎÍøÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¡¢Æ»Ï©¤Îº®»¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò½Ð¤ÆÌ¾¸î»Ô³¹¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤Ë30¡Á40Ê¬¡¢¹âÂ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆáÇÆ¶õ¹ÁÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë1»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎµëÌý¤äÊÖµÑ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼±Ä¶È½ê¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ë5»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò½Ð¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªºÇ¸å¤Ë¡¢³«¶È½éÆü¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÆþ¾ìµÒ¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯²Æì¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¥«¥Ã¥×¥ë¡Ë
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¶Ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Ë3»þ´ÖÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀ°Íý·ô¤¬È¯·ô½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö±«¤Ç¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤ÏÆü±¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ±«¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥ÈÁ°¤ËÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢±êÅ·²¼¤À¤È¸·¤·¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤Ç½ÂÂÚ¤ÎÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Û¤ÜÀ®¸ù¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÂÐºö¡¢½ë¤µÂÐºö¤â¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¿¢Â¼Í´²ð¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò