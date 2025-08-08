ミランCEA委員長がウォラーFRB理事を称賛 関税による大幅なインフレ予想せず ミランCEA委員長がウォラーFRB理事を称賛 関税による大幅なインフレ予想せず

ミランCEA委員長がウォラーFRB理事を称賛 関税による大幅なインフレ予想せず



8日付で辞任するクーグラーFRB理事の後任に指名されたミラン大統領経済諮問委員会（CEA）委員長は、ウォラーFRB理事を称賛。



ウォラー氏は素晴らしい実績を持っている。彼はFRBメンバーが陥った「Tariff Derangement Syndrome」（関税錯乱症候群）に屈しなかったことで大きな功績を上げている。トランプ米大統領の関税政策強化による価格圧力の証拠は全くない、関税による大幅なインフレは予想していない。仮にインフレ上昇しても、それは一時的なものだろうと語った。

