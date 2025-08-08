ドラマ『奪い愛、真夏』ついに阿鼻叫喚の局面へ！プールを舞台に…とんでもない事件が発生

人生をリセットすべく新たな一歩を踏み出した主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）と、元不倫相手にそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）――。

【映像】2度目はびしょ濡れキス…松本まりか×安田顕、“不倫関係”はタイムリープでも回避不能!?

激しく葛藤しながらも惹かれ合い、禁断の愛に翻弄されていく2人を中心に贈るドラマ『奪い愛、真夏』（脚本／鈴木おさむ）。

本日8月8日（金）、同ドラマの第3話が放送される。

暗闇の密室で迎えた第2話ラスト、ふたたびキス寸前まで接近した真夏と時夢。タイムリープする前と同じ過ちは繰り返さぬよう、何とか踏みとどまった真夏だったが…。

第3話では、時夢に恋している自分をハッキリと認識し、以前にも増して激しい葛藤に駆られていくことに。

かたや、夫・時夢を愛してやまない未来（みらい／高橋メアリージュン）の心も乱れる一方。真夏と時夢のただならぬ関係を疑う未来の行動は、どんどん常軌を逸していく。

そんななか、物語は阿鼻叫喚の局面へ！ 何たることか…今回ついに、真夏と時夢の決定的瞬間を未来が目撃!? 廃校のプールを舞台に、とんでもない事件が発生する。

◆竹財輝之助、松本まりかと1年ぶりに再共演

超個性的なキャラクターがひしめき合う『奪い愛、真夏』に、今回さらなる濃厚キャラが登場。“いま日本一クズが似合う男”竹財輝之助が、満を持して『奪い愛』に初参戦する。

自らも「クズ男役が多い」と公言するなど、甘いマスクを逆手に取った怪演を連発し世の注目を集めてきた竹財。

主演・松本まりかと夫婦役を演じた『夫の家庭を壊すまで』（2024年）でも15年にわたって不倫を続ける夫を演じ、松本演じる妻からこてんぱんに復讐されたが…。

「松本さんには今までの仕返しをしなければ…と思っておりました（笑）」と冗談交じりに奮起する竹財が、作品を超えてリベンジを開始!? かつての真夏のせいで転落人生まっしぐら、謎の落ちぶれた男・土井（どい）を演じ、竹財劇場を炸裂させる。