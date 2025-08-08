永尾まりや「今ではグラビアに自信を持って臨んでいます」【今週のカバーガールの胸のウチ】

「今ではグラビアが一番自信を持って臨める仕事」

――約１年ぶりに表紙を飾っていただきました。温泉＆サウナ好きで知られる永尾さんにうってつけの「湯河原」（神奈川県）での撮影はいかがでしたか？

「カメラマンさんをはじめ、以前お世話になったチームとの撮影だったので、和気藹々(あいあい)とした雰囲気で楽しめました！ ロケ場所が山の中腹にある一棟貸しヴィラだったのですが、テラスから海が見えて素敵で。展望露天風呂もオシャレで、『家にあったら最高だな〜』って思いながらポージングしていました。残念ながらサウナはありませんでした（笑）」

――日本全国のサウナを行脚しているのですか？

「そうですね。リピートも多いのでたくさん巡っているわけではありませんが、地方だと10ヵ所ぐらいは行ったかな。北海道や沖縄は、仕事で行ったときにオフの時間を利用して立ち寄りました。マネージャーさんはサウナが得意じゃないので、自分で調べて一人で出かけます」

――お気に入りのサウナがあったら教えてください。

「最近行ってよかったのは、長野県信濃町にある『The Sauna』。近くの施設ではガイドさんと一緒に山菜狩りやキノコ狩りができるツアーもあり、収穫した新鮮な山の幸を調理してもらえるんです。山菜の天ぷらが本当においしくて感動！ そのあとのサウナは言うまでもなく至福の時間でしたね。今でも仕事が詰まっていないときは、週２回ペースで都内のサウナに通っていますよ」

――10代の頃と変わらないスタイルを維持できているのはサウナのおかげ？

「サウナは″身体がスッキリする!″という感覚が好きで通っていますが、ダイエットや美容効果はそこまで期待していないかも。ボディメイクでいうと、日頃から５卻發い燭蝓▲献爐惺圓辰憧霑誕綣佞鮠紊欧襪茲Δ砲靴討い泙后食べることが好きなので、体重が平気で６圓阿蕕ち減するんですよね……。20代までは食事を抜けば痩(や)せられたのですが、30代になると、お肉がなかなか落ちない！ しかも、背中とか腰とか不思議な部分に付いちゃうので、日頃のジム通いで、痩せやすい身体を作ることが不可欠だと今更ながら気づきました（笑）」

――’12年にグラビアデビューして今年で14年目。心境の変化はありますか？

「15歳から『AKB48』に所属していたのですが、通っていた高校の校則が厳しくて″水着NG″。卒業後に念願のデビューを果たしたので、『AKB』の中では少し遅咲きだったかもしれません。とにかく早く水着を着たいという思いが強かったものの、いざ撮影となるとまったく身体が動かなくて落ち込んだこともありました。ただ、13年も続けていると自分なりの強みを見出すことができて、今ではグラビアが一番自信を持って臨める仕事になりました」

――ご自身が考える″強み″とは？

「一言でいうと『躍動感』ですね。カメラマンさんの指示で動くというよりは、撮影テーマを自分なりに解釈して、動きを止めずに撮っていただくことが多いです。キメポーズで静止するのではなく、ストーリーを組み立てて演じているところを切り取っていただくイメージ。気分がノリ過ぎて、ついつい大胆すぎるポーズになっちゃうこともあります（笑）」

「アイドル時代は私の青春でした」

――先ほどのお話にも出た『AKB48』ですが、今年で結成20周年を迎えますね。

「約６年半在籍しましたが、実は当時の記憶がほとんどない……！ これ、メンバーでも″あるある″なんですけど、『こんな仕事したっけ!?』みたいな（笑）。それぐらい目まぐるしい毎日だったのだと思います。忙しくて辛いことも多かったけど、その何百倍も感動するシーンがあったので、アイドル時代は私の青春でした。私を育ててくれたグループが20周年を迎えるのは感慨深いですし、昨年からアイドルプロデュースをしているので、自分の経験が糧になれば嬉しいです」

――アイドルのプロデューサーとしてもご活躍中なのですね！

「方向性の提案からオーディション、楽曲の作詞まで、多くのことに携わっています。『AKB』時代は歌もダンスも自信がなかったので、オーディションを受けに来る子たちが、歌って踊れるだけで『すごいな〜』って感心しちゃうほど。不器用だった自分を投影しながら、メンバーに寄り添えるプロデューサーになりたい。アイドルに憧れている子たちはたくさんいると思うので、『一人でも多くの子をステージにあげる』というのが目標です」

――作詞も手掛けているのですか？

「そうなんです。何も浮かばない日があると、秋元康先生が作った『AKB』の歌詞を見返したりしています。そうすると、あらためて表現力のすごさに驚かされて。いつか、秋元先生に私の作った歌詞を見てもらえる日が来るといいなと夢見ています」

――グラビアやプロデューサー業など、大車輪のご活躍ですが、楽しみにしているライフイベントは？

「いつかは結婚したいですが、向いていないかもしれません（笑）。とにかく自由が好きなんですよね。彼氏や旦那さんがいれば尽くすタイプだと思うのですが、友達も多く、海外旅行にもよく行くので、パートナーの存在がストレスになっちゃうような気がして。今はアイドルのプロデュース業を軌道に乗せることと、7月17日に発売した写真集『まりやぎツーリズム』の重版を狙います！」

ナガオ マリヤ 31歳

神奈川県出身。’16年に『AKB48』を卒業後は女優やモデルとして活動。現在は自身の経験を活かし、アイドルグループ『かぷ♡ちゅーる』のプロデューサーとして活躍中！

最近のマイベスト「Camera」

リコー GR x

SNSに投稿するのが苦手だったので、モチベーションを上げるためにスマホのカメラからアップグレードしました！ 荷物は持たない派だったけど、リコーのカメラを買ってからは散歩や仕事場に欠かさず持参。プロデュースしているアイドルたちの一番のファンとして、彼女たちの勇姿を撮りまくりたいです（笑）。あと、来月はメキシコ旅行へ行くので、おいしい食べ物の写真をいっぱい撮りたいな。

『FRIDAY』2025年8月8日・15日合併号より

取材・文：三輪峰子