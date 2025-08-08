俳優の藤本洸大（19）と簡秀吉（22）がABCテレビ制作のドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜、Tverなどで配信）にダブル主演する。藤本が平凡な男子高校生、簡がスクールカースト最高位男子をそれぞれ演じ、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリーを描いていく。

原作は同名小説。修学旅行で四天王と呼ばれる4人組イケメンたちとなぜか同じ班になった平凡男子（藤本）が、爽やかで優しいものの実は嫉妬深いイケメン（簡）に執着されてしまう。正反対の2人によるボーイズラブが展開されていく。

藤本は連ドラ初主演を務めることに「まだ実感が湧いていません」とするも「恋は理屈じゃまとめられないほど大きく感情を突き動かすものだと思います。そして新しい自分をつくり出すきっかけにもなるとてもすてきなことなんだと伝えられるように、楽しく一生懸命に演じたいと思います」と意気込んだ。

「仮面ライダーギーツ」で主演したことで知られる簡は、原作について「キュンキュンする場面の連続で、続きが気になって一気に読み終えてしまいました」とコメント。そして「原作の魅力を大切にしながら、原作以上にキュンキュンしたり、共感したり、推しを見つけて楽しんでいただけるように魅力をお届けできたらと思っています」と誓った。

簡の他に四天王に君臨する高校生を演じるのは「原因は自分にある。」の桜木雅哉（19）、「DXTEEN」の福田歩汰（22）、俳優の清水海李（26）。ブレイク必至の次世代俳優の活躍にも注目が集まりそうだ。