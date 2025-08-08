稲本に大興奮してサッカーを始め、カズ＆俊輔との共闘実現、異次元の日本代表デビュー…30代突入ジャーメイン良が濃密キャリアを“自己採点”。海外挑戦の考えは？
神奈川県厚木市出身のジャーメイン良は、地元のチーム、流通経済大柏高、流通経済大を経て、2018年にベガルタ仙台でプロキャリアをスタート。以降、横浜FC、ジュビロ磐田と渡り歩き、今季からサンフレッチェ広島でプレーしている。
豊富な得点パターンを持つ万能型FWとして、着実にキャリアアップするなか、今夏のE-1選手権で30歳にして初めて日本代表入り。すると、香港との初戦で大量４発、韓国との優勝決定戦でV弾を叩き込み、MVPと得点王に輝く大活躍を見せた。
今、最もホットなストライカー――ジャーメインに特別インタビューで迫った（第５回／全５回）。
――◆――◆――
サッカーを始めたのは小学１年生の時。当時、日本中が大熱狂した日韓ワールドカップにジャーメイン少年も夢中になった。中でも、稲本潤一がベルギーとの初戦で決めたゴールが強烈に印象に残っているという。
「稲本選手の相手をかわしてインステップで打ったシュートですごく興奮したのを覚えています。周りに野球をやっている友達が多くて、サッカーを習うか、野球を習うかどっちにしようって時に、ちょうどその日韓の大会があって、サッカーに行った記憶があります」
明確にファンだったチームはなく、地元・神奈川のチームを満遍なく応援していたなか、スタンドから目に焼き付けたのは、横浜FCのスーパースター三浦知良だ。
「厚木市はベルマーレのホームタウンで、Jリーグを１番最初に見に行ったのは、ベルマーレ対横浜FCのカズさんがいた試合だったと思います。やっぱ、カズさんの人気がすごかったです。でも僕、スクールはマリノスに入ってたんですよ。なので結構バラバラで、どこのチームってよりは、神奈川県のチームみんなを応援していて、『Jリーガーすごいな』って感じでした」
少年時代から、観戦者としても積極的にサッカーを楽しんでいたようだ。
「僕は見てる方だと思います。中学時代とかもWOWOWを契約してリーガダイジェストをめっちゃ見ていました。今はプレミアリーグが好きなんですけど、当時はラ・リーガにメッシやクリスティアーノ・ロナウドがいて、夢中になっていました。バルサよりはレアル派でしたね。ちょうど新しく銀河系になって入れ替わりの時で、ロナウド、カカ、ベンゼマ、ベイルとかが好きでした。
プレミアはやっぱ、強度が高いので見てて面白いです。普通に90分見れちゃうのがプレミアの良いところだなと思います」
昨今は、世界最高峰のプレミアリーグで戦う日本人選手が増えている。この先、自身の海外挑戦はあるのだろうか。
「年齢的に難しいと思うので…去年は夏に少し話があって、ちょっと前向きなのもありましたけど、結局契約までは行きませんでした。その時点で正直、ヨーロッパはあんまり目指してないというか、今は広島で頑張ろうって気持ちです」
ジャーメインが小学生の時にベルマーレの本拠地、平塚で見たカズは今も現役バリバリで、2021年には横浜FCで共にプレーしている。また、同クラブでは、いちファンとして世代ど真ん中の中村俊輔ともチームメイトだった。
「カズさんとは横浜FCで１年間一緒にやりました。身体がバキバキでしたね。すごいです。あと俊さんもいました。俊さんは超世代で、日本代表でのプレーを見ていたので不思議な感じでした」
今年４月に30代に突入した。自身もベテランの域に足を踏み入れつつあるなか、「ありがたいことにまだ衰えは感じてないですけど、30歳って数字を見ると、『しっかりしないといけないな』『試合で足を引っ張ってる場合じゃないな』ってなりますね（笑）」と年齢への考えを伝えたジャーメインは、思い描いていた30代とのギャップについては、こう語った。
「プロに入りたての頃は『ヨーロッパでバリバリ活躍して、代表で試合に出て、ワールドカップに出る』とかは誰でも目指して、意識すると思います。だけど、大体２、３年やって『ちょっと難しいかな』『行けてここまでかな』って思いになるなか、僕自身、仙台でプロキャリアを始めて、あんまり結果を出せなかったことを考えると、そこで現実を見ていたよりは、かなり良い夢を見られているのかなと思います」
競争に次ぐ競争のプロの世界で台頭し、日本代表で大活躍。かつての憧れの選手との共闘も果たした。すでに一握りの存在となっているジャーメインが「今、最も会ってみたい人」は誰なのか――。最後にそんな質問をぶつけてみた。
今、最もホットなストライカーはしばらく考えた後、「サッカー関係者は頑張ったら会えるので、サッカー関係なしで言うと、TWICEが好きなので、TWICEの方たちに会いたいです。日本人の３人、MISAMOに会えたら最高です」と答え、満面の笑みを浮かべた。
インタビューでの声は決して大きくないが、スケールはとんでもなく大きい。大器ジャーメインのキャリアは、もっともっと濃密になる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
