藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める連続ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』が、10月18日よりABCテレビ（関西ローカル）で放送されることが決定した。

本作は、隠木鶉による人気青春BL小説を実写化する、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう。恋愛とは無縁のピュアボーイに、積極的に重めな愛をアピールするイケメン。「もうなんでもするから許してほしい……」。2人が織りなす青春ボーイズラブだ。

連続ドラマ初主演となる藤本が演じるのは、平凡で温厚な性格の高校2年生・日置朝陽。仲のいい友達とクラスが離れ、修学旅行の班決めで一人ぼっちに。学校では目立たない存在で恋愛とは無縁だったが……。

藤本と共にW主演を務める簡が演じるのは、嫉妬深い一軍爽やかイケメン・渡会紬嵩。“四天王”と呼ばれるイケメン集団の1人で、ひと際目立つ存在のモテ男子。修学旅行で同じ班になった日置の世話を焼き、ことあるごとに助けている。そこにはある理由があって……。

また、渡会とともにスクールカースト最高位の“四天王”高校生には、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が決定。

桜木が演じるのは、近寄りがたい雰囲気を醸し出す“四天王”の1人、一軍クールイケメンの守崎尚哉。そのクールさに沼る女子生徒が続出。人をからかうのが好きな末っ子気質な一面もある。

福田が演じるのは、“四天王”のかわいい担当、一軍かわいいイケメンの仲里晴輝。愛嬌があり人懐っこい性格でムードメーカーだ。

清水が演じるのは、一軍元気イケメンの堀田颯斗。“四天王”の1人で、裏表がない上に明るく気が利くので男女どちらからも人気。日置と同じ中学出身で、修学旅行の班決めで困っていた日置を班に誘う。

【コメント】●藤本洸大（日置朝陽役）「えっ、僕が主演ですか!?」今でも何度もそう思ってしまうほど、まだ実感が湧いていません。ただ、このような貴重な機会をいただけたことに心から感謝し、自分にできる限りの力を尽くして、少しでも素敵な作品になるよう真摯に向き合っていきたいと思います。また、タイトルに修学旅行とある通り、劇中で修学旅行に行けることが確定したのでとてもワクワクしています！笑今回演じさせていただく日置は、クラスにまだ友達ができていない、どこか淡々としつつもピュアで愛らしい一面を持ったキャラクターです。恋は理屈じゃまとめられないほど大きく感情を突き動かすものだと思います。そして新しい自分をつくり出すきっかけにもなるとても素敵なことなんだと、この純愛学園ラブストーリーを通じて伝えられるように、楽しく一生懸命に演じたいと思います！

●簡秀吉（渡会紬嵩役）個人的にBL作品を見ることが好きなので、オファーをいただき、率直に喜びを感じています。原作は、キュンキュンする場面の連続で、続きが気になって一気に読み終えてしまいました。思わずクスッと笑ってしまうような軽やかなやり取りもありつつ、登場人物たちの心の機微に共感できる場面も多く、物語に引き込まれました。特に、渡会と日置の二人の関係性が読んでいて本当に尊いなと感じました。僕が演じる渡会は、クールな雰囲気を持ちながら、好きな人に対してはとても一途で、時に“ド執着”ともいえるような想いの強さや、嫉妬している姿が可愛らしく感じられました。魅力として特に印象的だったのは、好きな人との距離の詰め方がとてもスマートで“イケメンすぎる”ところです。ただその一方で、中身は不器用で寂しがり屋というギャップがあり、そのコントラストにすごく惹かれました。まさに“ギャップ萌え”なキャラクターだと思います。原作の魅力を大切にしながら、原作以上にキュンキュンしたり、共感したり、推しを見つけて楽しんでいただけるように魅力をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。

●桜木雅哉（原因は自分にある。）（守崎尚哉役）『修学旅行で仲良くないグループに入りました』に出演することになりました桜木雅哉です。今BL戦国時代の中で話題沸騰の作品に出させていただけること、とても嬉しく思います。僕は、守崎尚哉役を演じさせていただきますが、クール系キャラでからかい好きの末っ子ということで、普段無愛想でクールな人が時々みせる日置への優しさなどがとても引き立つのではないかと感じますし、クール系と末っ子なのがまた反対に思われる要素の2つなので、ここも守崎の魅力だと思っています。今回の登場人物5人それぞれ、とても個性が強い中でクールなところをより引き出せるように、差別化も図れたらなと考えています。普段自分は、「原因は自分にある。」というグループの最年少であることから、非常に近しいものを感じることもあり台本などを読んでも共感する部分が多く、演じやすい役になっています。学生時代誰もが経験した修学旅行での甘酸っぱさを見ている方々に感じていただければいいなと思っています。

●福田歩汰（DXTEEN）（仲里晴輝役）仲里晴輝役を演じさせていただきます福田歩汰です。連続ドラマに出演させていただくことが初めてで、出演が決まったと聞いた時は本当に嬉しかったです！ 仲里は愛嬌があって可愛らしく人懐っこい性格ですが、ところどころ腹黒い一面が垣間見えるギャップのあるキャラクターなので、そのギャップを上手く表現できるように、作品と向き合い自分らしく役を作っていきたいと思います！ ワクワク、ドキドキ、キュンキュンと青春を感じられる作品になっていますので、是非お楽しみにしてください！

●清水海李（堀田颯斗役）地上波ドラマのメインとして出演するのが初めてなので、オファーをいただき、素直に「よっしゃあ！」と嬉しい気持ちでした。それと同時に、他のメインキャストは既に知名度があり、実績が豊富なので、負けずに「やってやるぞ！」という熱い気持ちでメラメラ燃えています。僕が演じる堀田は、グループの中でリーダー気質があって、自然と人が集まってくるような求心力を持った魅力があります。彼発信で場面が展開していくことが多々あるので、撮影以外の場面でも積極的にキャストとコミュニケーションを取りながら、最年長として引っ張っていけたらなと思っています！ 原作が既に人気で、これからもっともっとファンが増えていく作品だと思っています。ドラマを通じて、ムーブメントを視聴者の皆さんと共に作り上げていけるよう意気込んでいます。そのためにもまずは、毎週の放送が待ち遠しいと感じていただけるような素敵な作品にしたいです。キャストはもちろんスタッフの方々全員で良い作品を作りあげていきますので、ぜひご覧ください！！！

●隠木鶉（原作者）このたび「修学旅行で仲良くないグループに入りました」のドラマ化が決まりました。書籍化に続き、またひとつ夢のようなお話をいただけたのも、本作をお手に取ってくださった皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。素敵なキャストさんや制作部の皆さまの手によって、映像ならではの雰囲気やキャラクターの表情を楽しめることが今からとても待ち遠しいです。ドラマの修仲もどうぞよろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）