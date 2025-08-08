休憩なら2000円から!? 「高速降りずに泊まれる！」 車中泊じゃない「ハイウエイホテル」がすごい！ 従来ホテルとの違いとは？【ハイウエイホテル8選】

高速道路を降りずに泊まれる！ハイウェイホテルとは？

近年注目を集めている「ハイウエイホテル」。

簡単に言えば、高速道路を降りることなく宿泊出来る施設で、効率的な移動が出来ることから人気の場所です。

では全国にはどのようなハイウエイホテルがあるのでしょうか。

また宿泊だけでなく、仮眠だけの利用も出来るハイウエイホテルも存在しています。

「ハイウェイホテル」とはどんなところ？

ハイウェイホテルは、基本的にサービスエリアやパーキングエリア内に併設されています。

前述の通り、高速道路を降りずにそのままチェックインできるのが最大の魅力で、サービスエリアやパーキングエリア内の施設も利用できるため、買い物や観光なども可能です。

またハイウエイホテルは、基本的に従来のホテルと同じような設備が整っています。

タオルや歯ブラシ、冷蔵庫、テレビなどの客室備品が備わっているほか、大浴場やサウナも利用できる場所もあるなど、宿泊者が快適に過ごせます。

また場所により異なりますが、シングルルームやツインルームなど複数の部屋タイプも存在。

例えば、名神高速道路の多賀SA（下り）にあるハイウェイホテル「レストイン多賀」を例に挙げると、シングル、ツインA、ツインB、和室（9畳・8畳・4.5畳）の客室が利用できます。

また東名高速道路の豊田上郷SA（下り）内にあるハイウェイホテル「ファーストラウンジ豊田上郷」ではカプセルタイプの客室も。また仮眠利用もでき、最低4時間の時間休憩も可能なため、長時間運転の仮眠としても利用しやすいといえるでしょう。

そんなハイウエイホテルですが、2025年8月現在で検索すると出てくるのは以下の施設です。

ーーー全国のハイウェイホテル一覧ーーー

【NEXCO東日本】

宮城県 ファミリーロッジ旅籠屋・長者原SA店 東北自動車道 長者原SA（上り線）

栃木県 ファミリーロッジ旅籠屋・佐野SA店 東北自動車道 佐野SA（上り・下り線）

【NEXCO中日本】

静岡県 レストイン時之栖 東名高速道路 足柄SA（上り線）

愛知県 ファーストラウンジ豊田上郷 東名高速道路 豊田上郷SA（下り線）

滋賀県 レストイン多賀 名神高速道路 EXPASA多賀（下り線）

【NEXCO西日本】

広島県 ファミリーロッジ旅籠屋・宮島SA店 山陽自動車道 宮島SA（上り線）

山口県 ファミリーロッジ旅籠屋・壇之浦PA店 関門自動車道 壇之浦PA（下り線）

徳島県 ファミリーロッジ旅籠屋・吉野川SA店 徳島自動車道 吉野川SA（上り・下り線 ハイウェイオアシス内）

ではそれぞれどのような特徴があるのでしょうか。

●ファミリーロッジ旅籠屋・長者原SA店

東北自動車道の長者原サービスエリア（上り）に併設されたホテルです。

広々とした客室にはクイーンサイズのベッドが2台設置されており、4人家族でもゆったりと過ごせます。小さなお子様連れでも安心して利用できるのが嬉しいポイントです。

サービスエリア内にはフードコート（24時間営業）があり、到着が遅くなっても、出発が早朝でも食事に困ることはありません。

手頃な宿泊料金に加え、無料の軽朝食も付いています。ビジネスや観光の拠点としても便利な立地です。

また下り線から利用する場合は、スマートインターチェンジからSA外部駐車場に駐車し、徒歩でホテルへ向かいます。

この際、高速料金は別途精算となりますので注意が必要です。

●ファミリーロッジ旅籠屋・佐野SA店｜栃木県

東北自動車道の佐野サービスエリア内にあるホテルです。

上り線・下り線の両方からアクセスできるため、どちら方面からでも利用できます。

クイーンサイズのベッドが全室に2台備わっているのが特徴。客室は広々としており、基本的な設備は充実しています。

無料の軽朝食が付いているので、出発前に手軽に食事を済ませられます。

佐野プレミアム・アウトレットや佐野厄除け大師、足利フラワーパークなどへのアクセスも良好です。

●レストイン時之栖｜静岡県

東名高速道路上り線の足柄サービスエリア内にあるホテルです。

東京-愛知の間に位置する他、箱根・伊豆からも近いことから多くのドライバーが立ち寄る足柄。

そこにあるレストイン時之栖の魅力は、体を芯から温める高濃度炭酸泉の大浴場と、リフレッシュできるドライサウナです。

なお日帰りでも利用できるため、宿泊しなくても休憩目的で気軽に立ち寄れます。

●ファーストラウンジ豊田上郷｜愛知県

東名高速道路の上郷サービスエリア（下り）に位置するホテルです。

前述の通り、休憩から宿泊まで出来る施設で、カプセルタイプの客室を中心に提供しており、宿泊料金が比較的安く抑えられます。

たとえば「シングルルーム ソファベッド」タイプの基本料金は1泊4000円（金・土・祝前日は5000円）。4時間の時間休憩も可能なため、長時間運転の仮眠としても利用しやすいといえるでしょう。

またアクセスとしては、中部圏でのビジネスや観光の拠点としても使える立地です。

●レストイン多賀｜滋賀県

名神高速道路EXPASA多賀（下り）に隣接する、利便性の高いホテルです。

客室はシングル、ツイン、和室、カプセルルームなどを用意しており、電気ポットや冷蔵庫などの備品も充実。また深夜まで利用できる大浴場とサウナも完備し、日帰り利用も可能です。

最近では2025年4月にオープンした「寝ころびマットレススペース」というものも。

これは幅100cmという広いマットレスが敷かれ、ゆったりと足を伸ばして休憩・就寝することが可能です。

4時間利用が2000円からというのも魅力となっています。

●ファミリーロッジ旅籠屋・宮島SA店｜広島県

厳島神社で知られる宮島や広島市中心部へのアクセスが良好な山陽自動車道宮島サービスエリア（上り）に隣接するハイウエイホテルです。

シンプルで清潔な客室にはクイーンサイズのベッドが備えられ、最大6名まで宿泊できる広さも。

さらには無料朝食とWi-Fiも付いています。

●ファミリーロッジ旅籠屋・壇之浦PA店｜山口県

中国自動車道の壇之浦パーキングエリア（下り線）にある、アメリカンモーテルのようなハイウェイホテルです。

目の前に関門橋と関門海峡が広がる絶好のロケーションは、ドライブ旅行にもビジネスにも最適。

落ち着いた雰囲気のシンプルな客室は、最大6名まで宿泊可能。ご家族やグループでの滞在にもぴったりです。

パーキングエリアには、山口ならではのグルメやお土産が揃うショップやフードコートも併設。

旅の思い出をさらに豊かにしてくれます。特に、夜のライトアップされた関門橋や、早朝の幻想的な海峡の眺めは感動的です。

●ファミリーロッジ旅籠屋・吉野川SA店｜徳島県

徳島自動車道の吉野川サービスエリア内にある、アメリカンスタイルのモーテル型ホテルです。

ドライブだけでなく、出張や一人旅、家族での旅行など、様々なシーンで気軽に利用できます。

クイーンサイズのベッド、テレビ、冷蔵庫などが備え付けられており、無料朝食も。

最大6名まで宿泊できるため、グループやファミリーでの利用にも便利。

サービスエリア内にあるため、食事やショッピングにも困りません。徳島の山間部の観光スポット「祖谷のかずら橋」や「大歩危・小歩危」などへのアクセスも良好です。

またNEXCO中日本ではハイウエイホテルとして紹介されていなものの「高速道路を降りず宿泊できる」という点では、東海北陸自動車道の城端（じょうはな）SAに直結している「桜ヶ池クアガーデン」があります。

ここは、高速道路を降りることなく徒歩2分でアクセスでき、富山の南西部、南砺市立野原に位置します。

2000年5月にオープンした桜ヶ池クアガーデンは、地域活性化策として自治体と住民が出資し、立野原の里山にヘルスケアを提供するホテルが建設されました。

宿泊施設を備えたレストランである「オーベルジュ」に「源泉スパ」を加えたスタイルでサービスを提供。

静かな里山で富山の食材と良質な温泉が楽しめ、料金は一般的なホテルや本格レストランと変わりません。

なお各施設ともオフシーズン（通常期）・ハイシーズン（繁忙期）で料金が異なることがあります。

また施設によっては複数のサイトから予約することもできるほか、直前に空室がでることもあるため、こまめにチェックすることをおすすめします。