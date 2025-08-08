°æ¾å¡¦º´Æ£Ä¾¤Î¡Ø¼ã¥¿¥«¡Ù¤Î³èÌö¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µÕÅ¾¾¡Íø¡ª¸Þ½½Íò»á¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ìÊý¤Ï1¡¢2ÂÇÀÊÌÜÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÉ¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î»î¹ç¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²óÉ½¡¢°æ¾åÊþÌé¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£Ä¾¼ù¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬5²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¡Ø¼ã¥¿¥«¡Ù¤Î°æ¾å¡¦º´Æ£¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¤é¤ìÊý¤Ï1¡¢2ÂÇÀÊÌÜÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¥â¥ó¥º¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÈà¤é¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°æ¾å¤Ê¤ó¤«³°¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò²¿¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Îº´Æ£¤â³°¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¶ô¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¼ã¥¿¥«¤Î·üÌ¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸½ºß¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù