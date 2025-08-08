ヒロミ、愛車の「スーパーカブ」を公開し話題！

タレントのヒロミさんが、自身のYouTubeチャンネル「Hiromi factory チャンネル」にて愛車の「スーパーカブ」を公開し、ファンから注目を集めています。

「ヒロミ」が庶民派ビジバイってどんなモデル？（Photo：時事通信フォト）

2025年6月23日に投稿された動画で、ヒロミさんが愛車として紹介したのはホンダの「スーパーカブ」シリーズのひとつ「ハンターカブ HONDA CT125」。

【動画】超カッコイイ！ 「ヒロミ」×「庶民派ビジネスバイク」の姿を動画で見る！

ヒロミさんはこのバイクを「カブくん」と名付け、通勤や街乗りでよく利用していることを紹介。「会社行く時とか、昼間の移動とか、良く乗っている」と話し、日常的に活躍している様子が伝わってきます。

CT125は、1958年誕生の「スーパーカブ」の派生モデル。普段使い可能な利便性や、ツーリングやトレッキングにも対応できる耐久性の高さが特徴です。

搭載されている125ccエンジンは、最高出力9.1馬力、燃費は66.9km／L（WMTCモード）。タフさを演出するデザインや、ギアポジション表示などの実用装備も充実しています。

ボディカラーは市街地や自然に馴染みやすい「パールシュガーケーンベージュ」、「パールスモーキーグレー」と、「グローイングレッド」と、全3色のカラーバリエーション。

なお、2025年現在のハンターカブの車両価格（消費税込）は、47万3000円です。

動画内では、125ccの排気量を150ccまでボアアップしていることも明かされ、高速道路も走行可能なカスタム仕様であることに、ヒロミさんこだわりの1台に仕上がっている様子がうかがえます。

今回の動画内では再カスタムの様子を公開し、シートのバネ交換やヘルメットホルダーを取り付ける様子を見せ、「こういうのをやっていると楽しい」とバイクいじりにテンションの上がる様子がうかがえる場面も。

「一応タンデムシートもつけて」「2人乗りでどこか旅に出よう」と想いを語る場面もありました。

※ ※ ※

今回の動画に対し、ネット上では多くのコメントが寄せられています。

「街乗りのイメージが強いカブですが、高速も走れるのは驚きです」「価格は上がりましたが、そのぶん装備や快適性が充実していますね」「芸能人が乗ることで、カブの魅力が再発見されますね」「旧車だけでなく、カブでも楽しむヒロミさんの幅広さが魅力です」など、ファンから多くの反響が集まっていました。