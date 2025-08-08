【2025上半期】国分太一騒動に永野芽郁＆田中圭不倫疑惑…芸能ニュースのウラ側をすべて教えます！

上半期も芸能界のビックニュースが続々

国民的アイドル、大物ＭＣとして30年にわたってテレビ界の頂点に君臨した中居正広（52）が女性トラブルで引退――衝撃的なニュースが１月から炸裂した’25年の芸能界。フジテレビの経営陣もスポンサーも吹き飛ばした″中居ショック″が他局をも揺るがすなか、４月には永野芽郁（25）と田中圭（41）というトップ俳優同士の衝撃の不倫疑惑が報じられて大炎上。６月には国分太一（50）がコンプライアンス違反で活動休止に追い込まれ、『ＴＯＫＩＯ』は解散を発表した。

その後も『Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ』の永瀬廉（26）と浜辺美波（24）、『ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ』の村上信五（43）ら大物芸能人の熱愛報道も相次ぐなど、芸能界からビッグニュースが続々と舞い込んでいる。

今回、FRIDAYはキー局編成担当者のＡ氏、芸能プロ幹部のＢ氏、スポーツ紙芸能デスクのＣ氏を招いて座談会を開催。上半期の重大ニュースのウラ話とこれからを解説してもらった。

Ａ氏 中居が引退してからおよそ６ヵ月が経ちましたね。ファンの間には彼のテレビ復帰を熱望する声がありますが、現実的にはほぼ不可能でしょう。スポンサーが許すはずもないし、そのような危険を冒(おか)してまで起用したいと思う局もない。何より、松本人志（61）ですらそうでしたが、中居がいなくともテレビ界が成立することがわかってしまった。Ｂさん、一連の問題でスポンサーからの広告出稿停止が相次いだフジの社内はいま、どうなっているか聞いてます？

Ｂ氏 局の花形部署である制作部門で″スタッフの新陳代謝″を目指した大胆な人事が断行されているみたいだね。具体的に言うと、人気番組の立ち上げから携わっていたチーフプロデューサークラスが、相次いでＩＰ事業の部門や管理部門などに異動させられている。左遷ともいえる人事に不満を持つ人は多く、フジを去る局員も出てきた。

会合のルールも厳密化されて、タレントを含めた飲み会などに女子アナを同席させることは原則として禁止になった。やむを得ず同席させる場合は、同席するメンバーの名前を書いた″報告書″を事前に会社に提出しなければいけないという徹底ぶり。従前のフジからの180度転換に、当の女子アナたちからも『いくらなんでもやりすぎではないか』という声が挙がっているらしいけどね。

Ｃ氏 経営陣が10時間におよんでフルボッコにされた、テレビ史に残る謝罪会見を行った頃が混乱のピーク。局内は″通常運転″に戻りつつあるようです。しかし今年は『FNS27時間テレビ』や『お台場冒険王』など毎年恒例の夏の番組やイベントの開催を自粛せざるを得ず、金銭的にも話題的にも相当のダメージが出るでしょう。いまだにＣＭ再開を見合わせている企業もあり、今年の４〜６月期の広告収入は前年同期比で83％も減少しました。

Ｂ氏 タレントとテレビ局の間での不祥事といえば、国分を一発退場させた日本テレビの今後が注目されているね。

Ｃ氏 日テレは国分のコンプライアンス違反の内容をいまだ明らかにしていませんが、『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ!!』（日テレ系）のスタッフへ殴る蹴るの暴行を働いたパワハラ、同番組のスタッフに性的な写真を送るよう要求したセクハラ行為が問題視されたのではないか……というのがテレビ業界の共通認識です。

Ａ氏 国分のハラスメント体質は番組スタッフの間では有名で、10年以上前から、些細なミスで激怒した国分が若いスタッフに掴みかかりながら説教したりする姿が目撃されていました。日テレでは６月１日付で『鉄腕！ＤＡＳＨ!!』の生みの親として知られるチーフプロデューサーが人事異動で番組を外れています。国分のコンプライアンス違反が発表される前の異動でしたが、社内調査はそれ以前からスタートしており、″事実上の更迭″だと見られています。

Ｃ氏 『鉄腕！ＤＡＳＨ!!』や『男子ごはん』（テレビ東京系）は国分をメインに据えていましたけど、今後、どうなりますかね？ さすがに打ち切り？

Ａ氏 日テレとしては、『鉄腕！ＤＡＳＨ!!』は是が非でも続けたい。全盛期より数字は落としているものの、常時10％前後の視聴率が見込めますし、’11年の東日本大震災以降、「ＤＡＳＨ村」を拠点に福島県を支え続けていて、局内では文化的・社会的に価値のある番組として位置づけられていますからね。幸い、『ＴＯＫＩＯ』解散後も視聴率は落ちていないので、今後も放送を続けるでしょう。

Ｂ氏 近年の『鉄腕！ＤＡＳＨ!!』には『ＳｉｘＴＯＮＥＳ』の森本慎太郎（28）や『Ａぇ！ｇｒｏｕｐ』の草間リチャード敬太（29）など、『ＴＯＫＩＯ』の後輩たちが数多く出演していた。彼らの存在も視聴率が落ちない一因だろうね。現場のスタッフは、「ぶっちゃけ、城島茂（54）と松岡昌宏（48）がいなくなっても番組は成立する」と漏らしていたから。『男子ごはん』も国分に代わるＭＣとしてＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社のタレントを起用することで、打ち切りにせず、番組をリニューアルする方針みたいだね。

永野芽郁に激怒した社長

Ａ氏 永野芽郁と田中圭の不倫疑惑も衝撃でしたよね。それぞれ大手企業のＣＭに出演していましたが、すべてストップになりました。

Ｃ氏 永野は清純派で売っていただけに、一回り以上年上で酒にもだらしない田中との不倫は大きくイメージを下げてしまいました。ただ、双方の所属事務所が大手かつ完全否定の姿勢を貫いたため、地上波のワイドショーで取り上げられることはありませんでした。永野も最初こそ憔悴する姿を見せていたようですが、周囲には「不倫は絶対に認めないし、謝罪もしたくない。どうして私が謝らないといけないの」などと口にしていたそうです。７月末には、約３ヵ月半ぶりにＳＮＳを更新。カナダの国際映画祭に出席していたことが明らかに。強メンタルぶりが話題になりました。

Ｂ氏 永野は田中とは別に、日曜劇場『キャスター』（ＴＢＳ系）で共演していた韓国人俳優・キム・ムジュン（27）との密会も報じられた。二股疑惑が浮上したわけだけど、報道以降、『キャスター』からムジュンの出演シーンは大幅にカットされ、最終回なんてセリフなしだった。結果的に、ムジュンは日本での芸能活動を永野に潰された形になった。これに激怒したのが、某大手芸能プロダクションの社長だった。

というのも、その社長はムジュンの日本での活動を全面的にバックアップしていた。『キャスター』にその事務所所属の女優が出演しているけど、社長が抱き合わせでムジュンを出演させたのでは、と誤解されるほど彼に入れ込んでいた。社長にすれば、永野に自分のメンツを潰されたも同然だよね。

Ｃ氏 余談ですが、６月に永野を担当していた20代の男性マネージャーが『スターダストプロモーション』を退社しています。彼は『ももいろクローバーＺ』の百田夏菜子（31）の実弟。会社から禁止されている副業に手を出したり、撮影現場でスタッフに高圧的な言動をとったりしていたそうで、スターダストも手を焼いていたといいます。現在は「芸能プロダクションの経営」などを目的とする会社の代表取締役に就任しています。この新会社では、百田の夫である堂本剛（46）がソロ名義で出している楽曲の版権管理を行っています。将来的に、姉の百田や永野がここに移籍するのではないかと見ている人もいますね。

