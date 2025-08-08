藤本洸大＆簡秀吉、“学園格差”青春BLドラマでW主演決定 桜木雅哉＆福田歩汰＆清水海李が“イケメン”四天王【コメントあり】
ABCテレビは、10月18日からスタートするドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜深夜放送 ※関西ローカル）で、俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務めることを発表した。
【画像】『修学旅行で仲良くないグループに入りました』書影
原作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが、実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリーを描く。
今作が連続ドラマ初主演となる藤本は、平凡で温厚な性格の高校2年生・日置朝陽（ひおき・あさひ）役。『仮面ライダーギーツ』で主演を務めた簡は、“四天王”と呼ばれるイケメン集団の1人で、ひと際目立つ存在のモテ男子・渡会紬嵩(わたらい・つかさ)役。このほか、スクールカースト最高位の“四天王”高校生を桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が演じる。
【コメント】
■藤本洸大
「えっ、僕が主演ですか!?」今でも何度もそう思ってしまうほど、まだ実感が湧いていません。ただ、このような貴重な機会をいただけたことに心から感謝し、自分にできる限りの力を尽くして、少しでもすてきな作品になるよう真摯に向き合っていきたいと思います。また、タイトルに修学旅行とある通り、劇中で修学旅行に行けることが確定したのでとてもワクワクしています！笑
今回演じさせていただく日置は、クラスにまだ友達ができていない、どこか淡々としつつもピュアで愛らしい一面を持ったキャラクターです。恋は理屈じゃまとめられないほど大きく感情を突き動かすものだと思います。そして新しい自分をつくり出すきっかけにもなるとてもすてきなことなんだと、この純愛学園ラブストーリーを通じて伝えられるように、楽しく一生懸命に演じたいと思います！
■簡秀吉
個人的にBL作品を見ることが好きなので、オファーをいただき、率直に喜びを感じています。原作は、キュンキュンする場面の連続で、続きが気になって一気に読み終えてしまいました。思わずクスッと笑ってしまうような軽やかなやりとりもありつつ、登場人物たちの心の機微に共感できる場面も多く、物語に引き込まれました。特に、渡会と日置の2人の関係性が読んでいて本当に尊いなと感じました。
僕が演じる渡会は、クールな雰囲気を持ちながら、好きな人に対してはとても一途で、時に“ド執着”ともいえるような想いの強さや、嫉妬している姿がかわいらしく感じられました。魅力として特に印象的だったのは、好きな人との距離の詰め方がとてもスマートで“イケメンすぎる”ところです。ただその一方で、中身は不器用で寂しがり屋というギャップがあり、そのコントラストにすごく惹かれました。まさに“ギャップ萌え”なキャラクターだと思います。
原作の魅力を大切にしながら、原作以上にキュンキュンしたり、共感したり、推しを見つけて楽しんでいただけるように魅力をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■桜木雅哉
『修学旅行で仲良くないグループに入りました』に出演することになりました桜木雅哉です。今BL戦国時代の中で話題沸騰の作品に出させていただけること、とてもうれしく思います。
僕は、守崎尚哉役を演じさせていただきますが、クール系キャラでからかい好きの末っ子ということで、普段無愛想でクールな人が時々みせる日置への優しさなどがとても引き立つのではないかと感じますし、クール系と末っ子なのがまた反対に思われる要素の2つなので、ここも守崎の魅力だと思っています。
今回の登場人物5人それぞれ、とても個性が強い中でクールなところをより引き出せるように、差別化も図れたらなと考えています。普段自分は、「原因は自分にある。」というグループの最年少であることから、非常に近しいものを感じることもあり、台本などを読んでも共感する部分が多く、演じやすい役になっています。学生時代誰もが経験した修学旅行での甘酸っぱさを見ている方々に感じていただければいいなと思っています。
■福田歩汰
仲里晴輝役を演じさせていただきます福田歩汰です。連続ドラマに出演させていただくことが初めてで、出演が決まったと聞いた時は本当にうれしかったです！仲里は愛嬌があってかわいらしく人懐っこい性格ですが、ところどころ腹黒い一面が垣間見えるギャップのあるキャラクターなので、そのギャップを上手く表現できるように、作品と向き合い自分らしく役を作っていきたいと思います！ワクワク、ドキドキ、キュンキュンと青春を感じられる作品になっていますので、ぜひお楽しみにしてください！
■清水海李
地上波ドラマのメインとして出演するのが初めてなので、オファーをいただき、素直に「よっしゃあ！」とうれしい気持ちでした。それと同時に、他のメインキャストはすでに知名度があり、実績が豊富なので、負けずに「やってやるぞ！」という熱い気持ちでメラメラ燃えています。僕が演じる堀田は、グループの中でリーダー気質があって、自然と人が集まってくるような求心力を持った魅力があります。彼発信で場面が展開していくことが多々あるので、撮影以外の場面でも積極的にキャストとコミュニケーションを取りながら、最年長として引っ張っていけたらなと思っています！原作がすでに人気で、これからもっともっとファンが増えていく作品だと思っています。ドラマを通じて、ムーブメントを視聴者の皆さんとともに作り上げていけるよう意気込んでいます。そのためにもまずは、毎週の放送が待ち遠しいと感じていただけるようなすてきな作品にしたいです。キャストはもちろんスタッフの方々全員で良い作品を作りあげていきますので、ぜひご覧ください!!!
