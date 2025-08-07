「老眼」を治したい人必見! 白内障も改善できる最新手術5選【医師解説】

老眼は年齢のせいとあきらめていませんか? 多焦点眼内レンズやICL（眼内コンタクトレンズ）などの先進的な治療法によって、老眼の根本的な解決が可能になっています。今回は、老眼の代表的な治療法について、それぞれの特徴や選び方を野口先生に解説していただきました。

監修医師：

野口 三太朗（ASUCAアイクリニック）

東北大学医学部卒業。大阪大学大学院修了。その後、東北大学医学部眼科学教室、ツカザキ病院、石巻赤十字病院眼科などで経験を積む。2022年、宮城県仙台市に位置する「ASUCAアイクリニック」の主任執刀医を務める。医学博士。日本眼科学会専門医。日本眼科手術学会、日本白内障屈折矯正手術学会、日本白内障学会ほかの各会員。

編集部

代表的な治療法について教えてください。

野口先生

最も多くおこなわれている治療法は、多焦点眼内レンズ挿入術です。多焦点眼内レンズ挿入術は、遠くのものと近くのものにピントを合わせるレンズを挿入する治療法で、近視、遠視、乱視などのほか老眼も治すことができます。主に白内障の手術に用いられる治療であり、白内障も同時に治せるメリットもあります。

編集部

白内障も同時に治せるのですか？

野口先生

はい。50～60歳代になると水晶体が濁ってくる人が多くなり、白内障や白内障予備軍とされる人が増えてきます。最新の多焦点眼内レンズを使用すると一度に老眼と白内障を治すことができるため、視機能の回復という点で非常に優れた治療法と言えるでしょう。

編集部

そのほかには、どのような治療法がありますか？

野口先生

遠近両用の眼内コンタクトレンズを目の中に挿入し、視力を矯正する老眼用ICLも治療法として挙げられます。多焦点眼内レンズと同様、近視や遠視、乱視のほか老眼も矯正できるという特徴があります。ICLも眼内コンタクトレンズと呼ばれているため混同されがちですが、術式が異なります。多焦点眼内レンズは水晶体を残さない、老眼用ICLは水晶体を残す、という違いがあります。

編集部

ほかにも治療法があれば教えてください。

野口先生

視力を回復するモノビジョンは、右眼と左眼の眼内レンズ度数に差をつけ、左右で異なる距離にピントが合うようにする治療法です。この技術を応用して焦点拡張型眼内レンズを装着することで白内障と老眼を同時に治す治療法があります。また、これと似た治療法にモノビジョンレーシックというものもあり、一方の目を近くが見えやすいように矯正し、もう片方の目を遠くが見えやすいように矯正するレーシックです。それから、Add-onレンズとは、白内障手術をすでに受けた人が追加して多焦点の眼内レンズを入れることで、老眼を回復させるという治療法です。

編集部

それぞれにメリットとデメリットがあるのですね。

野口先生

はい。どの治療法にも「視野がクリアかどうか」「夜にまぶしいかどうか」「視力が改善するかどうか」といったメリット・デメリットがあります。そのため、治療法を選択する際には何を優先すべきか、考慮することが必要です。

※この記事はメディカルドックにて【「老眼」は治せる時代に! 治療法の種類や医院選びのポイントを眼科医が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。