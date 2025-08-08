Uber Japan株式会社と日本航空（JAL）は、配車サービスの乗車割引と、JALマイル獲得を同時にできる「Wでおトク」コラボキャンペーンを8月8日（金）から9月30日（火）まで実施する。撮影機材など重い荷物を持つ場合など、空港から目的地までの快適な移動手段としての活用が期待される。

国内外でのUber配車サービス利用時に、乗車割引とJALマイルの両方を獲得できるというキャンペーン。

国内では、Uberの配車サービスを初めて利用する場合のみ対象。プロモーションコード「JAUBAUG25」を入力して配車を完了した先着1万人に500マイルを進呈する。初回乗車時には最大2,500円の割引を適用し、キャンペーン期間中の乗車総額に応じて10%相当のマイルを付与する。

また米国、台湾、韓国への渡航者向けの特典を用意。各国専用のプロモーションコードを入力し、JAL Payで乗車料金を支払うと、最大20米ドル相当の乗車割引を受けられる。さらに期間中の乗車回数に応じて最大1,000マイルを付与する。

JALマイルの受け取りは、キャンペーン終了後にUberから送付されるフォームで氏名とJMB番号を提出する必要がある。マイル積算は期間終了から2カ月後を予定している。

プロモーションコード

国内：JAUBAUG25※初めてサービスを利用する場合に限る 米国：JALPSU25 台湾：JALPST25 韓国：JALPSK25