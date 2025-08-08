引退はまったく考えたことがない 長野風花は「40歳のサッカー選手を初めて見た」

WEリーグ最年長選手の荒川恵理子（ちふれASエルフェン埼玉）は、今も元気にピッチを駆けてゴールネットを揺らしている。

日々厳しい練習に没頭し、サッカーに対して真摯に向き合う。一方で、明るく優しい性格で誰からも愛される存在だ。歴代のなでしこジャパンの選手が荒川を慕っているという。29年目の現役生活を送る荒川に「FOOTBALL ZONE」が独占インタビューした。（取材・文＝砂坂 美紀／全4回の2回目）

◇ ◇ ◇

荒川恵理子は28年間の現役生活で9度の移籍を経験している。読売西友ベレーザ（現：日テレ・東京ベルディベレーザ）→FC ゴールド・プライド（アメリカ）→日テレ・ベレーザ→浦和レッズレディース→ASエルフェン狭山（現：ちふれASエルフェン埼玉）→日テレ・ベレーザ→ちふれASエルフェン埼玉→日体大FIELDS横浜→ちふれASエルフェン埼玉、という具合だ。新天地への決断をするたびに、新たな目標を立ててここまでプレーしてきた。

驚くべきは引退について、まったく考えたことがないということだ。

「いや、普通だったら、こんな歳までやっていたら、多少は考えるんでしょうけど。なんか考えてこなかったし、あんまり考えたくないというか」。そう言って、思い出し笑いを浮かべた。

それは、40歳の誕生日を迎えたとき。AS埼玉のチームメイトが盛大に祝ってくれたことが頭によぎったからだ。現在、なでしこジャパンの“背番号10”をつけているMF長野風花（リバプール）もその輪の中にいた。「風花には、『40歳でサッカーをやっている人を初めて見た』って言われましたね。もう40歳から5年以上過ぎました（笑）」と、屈託なく笑う。

長野は20歳から2シーズン、当時なでしこリーグ2部だったAS埼玉でプレー。チームでは突出した存在で唯一のプロ契約選手だった。当時から荒川を慕い、今もイングランドからの帰国時はともに出掛ける仲だ。19歳の年齢差を超えた付き合いがそこにはある。

「去年は、一緒にサウナに行きましたよ。サッカーの話もするし、それ以外の話題も多いかな。サッカーが好きなんですよね、風花は。いつか日本を引っ張っていく選手になるだろうと思っていたし、今の活躍は嬉しいですね」

愛されキャラ 幅広い年代から慕われる優しい性格

プレーは豪快だが、細かな気遣いあふれる彼女を慕う人は年代を問わず多い。かつてのチームメイトの澤穂希さんとは誕生日には必ず連絡を取る。育成のメニーナ時代の指導者、東京ヴェルディ・アカデミーダイレクターの寺谷真弓さんからは、状態を気遣うメッセージが届く。先日は、実家のラーメン店「元祖 札幌や 練馬店」に宮間あやさんと岩渕真奈さんがサプライズで訪れたという。

AS埼玉の強化・育成部長で現在はフロントとして活躍する、元なでしこジャパンのGK山郷のぞみさんは、30年来の友人でもある。ライバルチームでプレーしたこともあり、2002年にゴール前で2人が交錯して荒川が開放骨折という重傷を負ったときは、入院先に何度も見舞いに訪れた。自身も39歳まで現役を続け、選手生活を重ねることの大変さと喜びを充分に知っている仲間だ。現在もプレーを続ける荒川を、間近で見ているからこそ、その凄さを実感している。

「ここまで熱量を持ってサッカーができるのは、すごい才能だなって思います。長い間、情熱を持ってプレーすることは、なかなかできないですから。このトップの世界でピッチに立ち続けていて尊敬します」

選手とフロントという関係になり、「以前みたいな関係とはちょっと違うけど、こうやって近くでサポートしているっていうのが面白いですね」と山郷さんは笑顔で語る。20年以上続いている新春セールには山郷さんや小野寺志保さん、中地舞さん、山本絵美さんら元日本代表選手で出かけているというから、仲の良さは健在である。

まだ45歳 今サッカーができるこの時間を大切にプレーする

幼い頃と変わらず、ピュアに“サッカーが好きで続けている”姿は、引退した選手からはまぶしく見えるだろう。

「本当に現役でやれていることも、ありがたいことです。今サッカーができるこの時間を大切にプレーしなきゃなっていけないと思いますね」

カズこと、FW三浦知良（アトレチコ鈴鹿）が58歳で現役を貫いていることを伝えると、荒川は驚いた表情でこう答えた。

「え、58歳。すごくないですか。私なんて、まだ45歳って思えますね」

荒川恵理子、まだ45歳。今シーズンもＷＥリーグのピッチで躍動することだろう。（第3回に続く）（砂坂美紀 / Miki Sunasaka）