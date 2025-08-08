ピョコッと顔出し「世界を確認」赤ちゃんのしぐさに「最強にかわいすぎますね!?」「可愛ーあんよ」
ベビーカーのほろから、顔を出した“ひょっこり赤ちゃん”の姿がXに投稿され、表示回数33万件超え、2万1000「いいね！」が付く反響があった（7日午後4時時点）。
【写真】ピョコッと顔を出して外の世界を確認する赤ちゃん
3児の母のぷかりさん（@pucccari）が「日焼け対策でベビーカーの幌を下ろして行動してたんだけど、外が気になると下からピョコって出てきて世界を確認してた赤子が可愛すぎて何度も写真見てしまう」と、身をかがめたような体勢で、ほろからピョコっと顔を出した次女の姿を投稿した。
赤ちゃんは、外がどうなっているのか気になった様子で見上げ、フロントガードをぎゅっと握りながら脚を大きくピンっと広げ、かわいらしい姿を披露している。
まるで世界を確認するような姿に、ユーザーからは「ひょこりしとる！ 可愛いです 癒しをくださりありがとうございます」「かかかかかかわいい!!!! 最強にかわいすぎますね!???!?」「足も可愛すぎる」「可愛ーあんよ」などのコメントがあった。
