卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は7日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同44位のフィン・ルー（オーストラリア）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して2回戦進出を決めた。

■昨夏のメダル決定戦で敗戦

今大会第3シードの張本智は優勝争いにも期待がかかる。初対戦の相手に第1ゲームを11－5と幸先よく奪うと、第2ゲームでは立ち上がりから7連続ポイントで出足を封じ、王手をかけた。第3ゲームではカウンターやブロックからのフォアハンドを振るなど、安定感のある戦いでストレート勝ちを収めた。

張本智は試合後に「まずここ横浜、日本でプレーできてすごく嬉しいです。そして今日まず皆さんに1勝をお届けすることができてすごく嬉しいです」とコメント。横浜BUNTAIに詰めかけた観衆に感謝の弁を述べた。

順当な勝ち上がりを決めた日本のエースだが、2回戦で戦うのは世界ランキング15位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）で昨夏のパリ五輪では団体戦の準決勝第5試合で敗れた因縁の相手となる。

張本智は当時を振り返りつつ、「次が借りを返すことにはならないですけど、少しでも自分の気持ちを和らげるために次は勝ちたい」とコメント。大舞台で敗戦した難敵を下しての8強入りを誓った。