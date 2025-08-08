「永井 隆博士」の生涯を描いた物語を高校生たちが演劇にしました。

平和への思いをセリフに込めます。

自ら被爆しながらも、救護活動にあたった永井 隆博士。

その生涯を描いた物語を、高校生が演劇にしました。

（長崎南山 中野 義久さん(2年)）

「これから生きる社会未来に向けて、私たちはどう変わらないといけないかというのを伝えたい」

二度と戦争をしないために…。

平和への思いを舞台で伝えました。

◆“爆心地”から近い２つの高校が合同で舞台を

「長崎南山高校」と「純心女子高校」。

爆心地にほど近い 浦上地区にある2校の生徒13人が、一つの演劇作品の練習に励んでいました。

作品は「永井隆物語」です。

爆心地から約700メートルの「長崎医科大学附属医院」で被爆した永井博士は、頭に重傷を負いながらも献身的に救護活動に当たりました。

その後 43歳で生涯を閉じるまでに、自身の被爆体験や平和への思いをつづった数々の著書を残しました。

長崎南山高校の演劇部顧問の毎熊 義幸先生が、この物語を劇にすることを生徒に提案したそうです。

（長崎南山高校 毎熊 義幸教諭）

「あと20年もすれば、30年もすれば、被爆者の方がいなくなる可能性がある。戦争を知らない人たちも多くなる。

高校生の立場であっても、語り継いでいくということはできるんじゃないか。そのためにはやはり、勉強しないといけない」

生徒たちは7月の本番に向け、3月から練習を続けてきました。

中でも人一倍強い思いで取り組んできたのが、主人公の永井博士役を演じる 2年生の中野 義久さんです。

（長崎南山高校 中野 義久さん）

「平和に対することを学んだりとか、私たちは何ができるかって少しずつ追求していった。長崎南山高校、純心女子高校の “平和の思い” を伝えることが1番」

永井博士について深く知りたいと、博士の同名手記をもとに描かれた映画「この子を残して」や、著書「長崎の鐘」を何度も読んだそうです。

本番を3日後に控えた2校の合同練習。

初めて通しでの稽古です。

永井博士の妻 緑役を演じるのは、純心女子高校3年の品川 陽彩さん。

緑の優しく思いやりのある人柄を表現するために、声の出し方や所作を研究してきたそうです。

（純心高校 品川 陽彩さん）

「(永井博士は)小学校から習ってきたけれど、家族とか身の回りの人たちのことは全然知らなかった。人と助け合うことを忘れないで生きていった人がいるよというのは、みんなに伝えたい」

約90分、一連の流れを大きなトラブルなくやり切りましたが、感情の表し方やセリフの発し方など、細かい修正点が見つかりました。

（長崎南山高校 毎熊 義幸教諭）

「慣れてくると、いい加減に口先だけでセリフをしゃべっている。気持ちを入れないと伝わらない」

（長崎南山高校 中野 義久さん）

「場面が切り替わって、気持ちも切り替えるのがなかなか大変。疲れた時に、気持ちを少しずつ高めていくことが大事なんじゃないかと思う」

◆被爆者なき時代が迫る中、高校生が考えた継承の形

迎えた本番当日。

永井博士がカトリックの信者だったことなどから、浦上天主堂が会場です。

生徒の家族や信者など、約180人の観覧客が詰めかけました。

永井博士は地元・島根県の高校を卒業後、長崎医科大学に入学。

その後は放射線医学の道へ進み、結核の検診や研究などを行っていました。

26歳で結婚し、誠一と茅乃という2人の子どもに恵まれました。

戦時中、多くの放射線を浴びながら診療を続けた結果、37歳で白血病に。

受けた宣告は…余命3年。

それから2か月後のことでした。

1945年8月9日11時2分、長崎市に原子爆弾が投下。

永井博士は被爆し、右半身には多数のガラス片の傷。

特に耳のあたりに大きなケガを負いました。

生徒たちは、白血病により43歳で亡くなるまでの永井博士の生涯を精一杯、丁寧に演じ切りました。

舞台を鑑賞した人たちは…

（シスター）

「本当に感動しました。若者たちが自分の平和への思いをこんな形で学んでくれている。そして受け継いで生きていこうとしてくれていることを目の当たりにできて、うれしい時間でもあった」

（永井博士の孫 永井 徳三郎さん）

「ゆかりのある浦上天主堂という場所で、たくさんの人に観劇いただいたので、本人たちも喜んでいると思います。

一つでも多くのことを学んで、後世に伝えていく。橋渡しの役割をこれからも伝えていってもらえれば」

原爆の投下から80年。

被爆者なき時代が迫る中、高校生が考えた継承の形。

演劇によって伝わるものがあると信じています。

（純心高校 品川 陽彩さん）

「すごく緊張したが、皆さんに平和の大切さや、永井博士の家族についてなど、伝えられたと思うのでよかった」

★SE中野義久さん「(自分の)平和の思いをお伝えしたいということが強かったので、今回その伝えることができた。」

あの日が二度と繰り返されないように…

自分たちの思いを最後のセリフに込めました。

（劇中より…）

「国民すべてが戦争をしらない時代がやってきた時にも、この国が戦争をしない国であるために、何ができるのか。

まずは知らなくてはならないだろう。忘れてはならないだろう。

鐘は鳴る。鐘は鳴る」

長崎南山高校、純心女子高校合同による演劇は、長崎市のベネックス長崎ブリックホールで11日に行われる「ライブフォーピース」でも披露される予定です。