『DOPE』第6話 “才木”高橋海人、母“美和子”真飛聖からDOPE所持を告げられる
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第6話が8日の今夜放送される。
【写真】先週の第5話で異能力が覚醒した結衣（蒼戸虹子）
本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
■第6話あらすじ
ニコラス（フェルナンデス直行）が潜入捜査官だとバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木と陣内は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。だが、香織（入山法子）の死に関係する人物が明らかになったとジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は、取り調べを無視してその人物の元へと向かう。
そんな中、才木は美和子（真飛聖）からDOPEを所持していたことを告げられる。美和子は結衣（蒼戸虹子）の病気を治すために一線を超えそうだったところを耐え、才木に全てを打ち明けたのだ。美和子の持つDOPEに才木が触れると、ある映像が頭の中で流れ始める…。
金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
