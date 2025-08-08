「癌で惜しまれながら死にたい…」癌専門医が語る“尊厳ある理想の死に方”と医療現場のリアル

「惜しまれて死にたい」という願望は多くの人に共通するだろう。

しかし現実は、周囲を疲弊させながら生き続けることに苦しさを覚える人も少なくないようだ。

とりわけ、認知機能の低下により自らの意思を表明できなくなったとき、人は「どのように死ぬか」すら選べなくなる。

そんな現実を見つめ続けてきたのが、長年がん患者の治療に携わってきた医師・里見清一氏である。

彼は著書『患者と目を合わせない医師たち』の中で、癌専門医たちが一様に「死ぬなら癌がいい」と望むと述べている。その内容を一部抜粋・再編集して紹介する。

癌告知が一般的でなかった昭和の時代、告知反対の根拠の一つが「患者が悲観して自殺する」だった。

実際に、告知されて病院からの帰り道に電車に飛び込んでしまった、なんて例はあったそうだ。

「治る可能性の高い早期癌で、そう説明しても、やはり自殺してしまう患者がいる」とも強調された。

患者の命を差別するではないが、やはり「癌は治せたのに」で自殺されると「もったいない」と感じる。

「告知は当たり前」の時代…自殺は合理的？

今や癌告知は「当たり前」だが、むろん患者の不安や恐怖は消失していない。

では、手術まで持ち込んだ後はどうか。

ボストンの外科医であるポッター博士らが集計した結果が報告された。

それによると、0.08％の癌患者が術後に自殺していて、その率が高い癌は頭頸部や食道、膀胱、膵臓などである。

これらは大きな手術が行われるので、術後の身体の変わりようを悲観する患者も多いのだろう。

ポッター先生たちは術後患者の精神的サポートの重要性を強調するが、メリーランド州の精神科開業医であるハインリックス先生という方が異を唱えた。

ハインリックス先生は、自殺は鬱病などの精神的問題や社会のサポートの欠落の結果だけではなく、予後が悪い患者が現在もしくは将来の苦痛を避け、自己の尊厳を保つための合理的な行動なのだと主張した。

その証拠として生存率が高い癌では自殺は少ない。

患者の自殺を全て「間違った行動」とし、その「合理性」を排除してしまえば、患者の「わかってもらえない」という孤立はもっと深まると言うのである。

ポッター先生たちは、多くの自殺は術後まだ再発がわからない時期にされているので、一概に「予後が悪いから死を選ぶ」とは言えない、と反論したが、「合理的な自殺」も非であるかどうかには言及していない。

ならば、正確な事実認識と冷静な考察に基づく自殺は、許容されるのか。

もしそうなら当然、他人がその幇助をする安楽死も可になる。

ここで「自殺は肯定されるのか」の考察自体がとんでもないと思われるかも知れないが、これは一律に却下できる問題ではない。

アルベール・カミュは『シーシュポスの神話』（新潮文庫）の中で、「真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである」と言っている。

また、宮下洋一『安楽死を遂げるまで』（小学館文庫）では、重度の精神疾患を抱え何度も自殺未遂を起こした患者が、安楽死が認められた（いくつかの国では、身体的な苦痛のみならず、鬱病のような精神的苦痛でも安楽死が許容されている）ことによって落ち着き、生活できるようになった例が報告されている。

ハインリックス先生が指摘するように、自殺を頭ごなしに否定してしまうのは、患者をさらに孤立と絶望に追いやる結果にしかならないようだ。

しかしながら、カミュのような「人生は生きるに値するか」なんて「哲学的」考察の結果、「人生に価値なし」と結論してしまうと、あまりに自殺のハードルが下がってしまう。

我々は一高生・藤村操の華厳の滝への投身を、一中節の「さりとは狭いご了簡、死んで花実が咲くものか」そのものと思うが、ではお前は藤村よりも人生を考えていたかと問われると困る。

各個人の「哲学の深さ」は評価不能だから、これはやはり年齢で区切るしかないように思う。

一定以上の高齢者はその判断を尊重し、若者が「人生に絶望した」なんて場合はひっぱたいてでも「生き続けさせる」のである。

身体的苦痛と「安楽死」の選択

その一方、身体的苦痛は、自分にしかわからないから、「生きるに値しない」と自分で判断するのを全く許さないのは酷なように思える。

もちろん、癌患者を診療する身としては、そうした患者の症状緩和に最大限努力するのは当然だが、癌に限らず以前より少なくなったとはいえ、どうしても「堪え難い苦痛」が残る場合はある。

だがそこまで身体的に追い込まれると、通常は独力での自殺もできない。

よって、「そういう場合、自殺も仕方がない」と認めるのであれば、少なくとも私のような医療者は、本人に代わって安楽死させることも覚悟しなければならない。

認知機能低下=死に方を選べない…！？

さて、身体症状の場合は苦痛が軽減すれば「自殺なんてやめた」という判断は容易にできるが、もう一つ、精神的苦痛の言わば亜型である認知機能低下はどうか。

多くの人は、認知機能が失われたら生きていたくないと考えるだろうが、その「判断」は難しい。

何より、「判断能力が失われた」時点での話だから、その時には自力での自殺はもちろん、「死なせてもらう」かどうかの判断の確認もできない。

つまり、本人が「生きるに値しない」と判断した状況に相当する、と最終的に判断を下すのは、他人だということになる。

そんな重大事の最終判断を他人が行うのは倫理的に不可、とすると、方策は二つしかない。

認知機能（判断能力）が消失する前に、「自己の尊厳を保つ」ために自殺するか、そもそもそういう、最終的に他人に委ねなければいけない判断は自分でもしてはいけない、と諦めるかである。

今の日本では、前者の立場からの「家族に迷惑をかけたくないから死にたい」なんて言葉にも否定的で、後者の立場が優勢である。

そのため多くの人は、「何人も、自分以外の人の命を決めてはならない」という原則論を遵守するため、己の苦痛を防ぎ尊厳を守ろうとして「自分自身の命を決める」のも断念せざるを得ない。

私はここでその是非をどうこう言わないが、人間はみな他人の原則に縛られ、それを冒さぬように生きていくのだなと感慨を抱く。

そうして生き続けた結果、「老醜を晒す」なんて嫌な表現をされる状態になることも多い。

それは周囲も疲弊させる。

癌専門医は「癌で死にたい」

私の知るナースは結婚前に、旦那さんに先立たれるのなら「癌で、私は十分看病して尽くしたけれど体力的にまだ余力があって、『あなた、私をおいて死なないで』って、泣けるタイミングで逝ってほしい」と言っていた。

私もまた、そのくらいで、周囲から惜しまれ、泣かれて死にたい。

さだまさし『関白宣言』の歌詞もそうだ。

癌の専門医が一様に「死ぬなら癌がいい」と望むのは、「生きる価値がなくなった、自殺したい（けどできない）」状況を避けるためなのだ。

里見清一

本名・國頭英夫。1961（昭和36）年鳥取県生まれ。1986年東京大学医学部卒業。国立がんセンター中央病院内科などを経て日本赤十字社医療センター内科系統括診療部長。著書に『医学の勝利が国家を滅ぼす』『死にゆく患者と、どう話すか』『「人生百年」という不幸』など