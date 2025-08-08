¡ÚNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡Û£µ´üÀ¸Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤Ë´¶¼Õ
¡ãNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡ä
NGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡×¡£º£²ó¤Ï5´üÀ¸¤ÎÃ«¸ýÍÛ¹á¡Ê19¡Ë¤È³§ÀîÆüÏÂ¡Ê14¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
NGT48¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯¡¢Æü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁ°ºÂ½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤äÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·îÈ¾¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁ°ºÂ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤ËÉÝ¤µ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÈÖ5ÉÃÁ°¡¢4ÉÃÁ°¡Ä¡×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»×¤ï¤º¡Ö»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤Ç¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Á¡¢µÒÀÊ¤¬»ä¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢²¹¤«¤¤¥³¡¼¥ë¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤±¤ëºÝ¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤¿¤ó¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°Â¿´¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊNGT48¡¡Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ë