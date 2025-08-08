

コント番組「LIFE!夏」 59分拡大版キービジュアル

内村光良率いるコント番組「LIFE!」。8月22日午後10時からNHK総合で「LIFE!夏」59分拡大版の放送が決定した。

『LIFE!』は季節ごとに春、夏、秋、冬と放送。放送のたびに出演メンバーの座組が変わります。今回の出演者は内村光良、江口のりこ、川西賢志郎、後藤淳平、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司 （内村光良以外、五十音順）

座長・内村光良を中心としたおなじみのメンバーに加え、桜田ひより、水上恒司など人気俳優が集合。さらに、３年ぶりのゲスト出演となる、俳優・江口のりこは３本のコントに出演。豪華キャストたちが和気あいあいと収録を行った。「LIFE！夏」は59分の拡大版。キャスト10人による珠玉のコント計11本を届ける。【江口のりこ コメント】

３年ぶりのコント収録なので、緊張するかなと思っていたのですが、内村さんをはじめ、出演の皆さんが何も変わっていなかったので、安心して、すごく楽しむことができました。今回、ハードなコントにも挑戦しているので、ぜひお楽しみに！■番組情報コント番組「LIFE!夏」 59分拡大版【放送予定】8月22日（金）午後10時00分〜10時59分＜総合＞【出演】 内村光良、江口のりこ、川西賢志郎、後藤淳平、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司 （内村光良以外、五十音順）■再放送決定「LIFE！春」【放送予定】 8月19日（火） 午後 11時50分〜翌1時02分 ＜総合＞ ※ＮＨＫプラスでの同時・見逃し配信もあり

5月に放送され反響の多かった「LIFE！春」。好評につき再放送が決定した。番組初出演、本格コント初挑戦となる、あのちゃん、1年半ぶりの出演となる生田絵梨花をゲストに迎え、豪華キャストで届けた「LIFE！春」72分拡大版。【出演】 内村光良、あの、生田絵梨花、川西賢志郎、後藤淳平、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司 （内村光良以外、五十音順）