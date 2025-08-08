＜NGT48フォト日記＞

NGT48のメンバーが、それぞれの近況やプライベートなどを写真を交えて紹介する「NGT48フォト日記」。今回は5期生の谷口陽香（19）と皆川日和（14）です。

◇ ◇ ◇

アイドルとしてデビューしてから早くも半年が過ぎました。この半年間、感じたことがなかったスポットライトのまぶしさ、応援してもらえることの喜び、パフォーマンスの楽しさなど、たくさんの新しい経験をすることができました。

ただ、正直に言うと、私はアニメに影響された勢いでオーディションを受けたので、他のメンバーに比べてアイドルへの熱意が少し足りなかったと思います。「踊りたい」「歌いたい」という気持ちも薄く、振り付けや歌詞を覚えるのも人一倍遅くて、自分でももどかしさを感じる日々でした。

そんな私に、時には厳しい言葉をかけていただくこともありました。その度に「本気で向き合わなければ」と思いました。落ち込む日もたくさんありましたが、大好きな仲間や家族が支えてくれたり、私を好きと言ってくれる方々の言葉を思い出したりして乗り越えてきました。

まだまだ未熟で、迷惑をかけることもたくさんありますが、今はアイドル活動が楽しくて仕方ありません。これからも“アイドル皆川日和”としてたくさんの人を笑顔にできるように、自分らしく頑張っていきたいです。いつも支えてくださる皆さん、本当にありがとうございます。

（NGT48 皆川日和）