◆サッカー◇東海中学総体 ▽１回戦 常葉大橘６−０ＦＣスフィーダ（７日・ゆめりあサッカー場）

１回戦が行われ、常葉大橘（静岡２位）が三重県王者・ＦＣスフィーダに６―０で快勝。２０１６年以来９年ぶりの全国切符に王手をかけた。橘は前半３分にＦＷ市川翔（かける、３年）が先制点を奪うと、１―０で折り返した後半にゴールを重ねた。静岡学園（静岡１位）も安城北（愛知２位）を６―０で下し、８日の準決勝に進んだ。

試合開始早々の一撃が橘を乗せた。前半３分、中央のＭＦ佐藤睦（３年）が右サイド奥へスルーパス。これに俊足を飛ばしたＦＷ原田夢生（むう、３年）がギリギリで追いつき、ダイレクトでゴール前へクロス。ＦＷ市川が飛び込み流し込んだ。「練習通りにニアサイドへ入った」と市川が言えば、「１点が欲しかったので、頑張って走りました」と原田も喜んだ。

その後は市川のミドルがクロスバーを直撃するなど追加点が遠かったが、後半に攻撃陣が爆発。なかでも途中出場の脇川大毅（３年）が２得点１アシストと大暴れだ。後半アディショナルタイム２分に右サイドを突破してチームの５点目をアシスト。１分後には、左からのクロスに走り込んで決めた。「チームのムードメーカーです」と松下義生監督（４６）が褒める背番号１２は「点を取ったのは冬の新人戦以来。気持ちよかった」と声を弾ませた。

全国に進めるのは参加８校のうち３校。準決勝で中津川ＦＣ（岐阜２位）を倒せば、９年ぶりの切符が手に入る。「勝ちたい。そして決勝で静学とやりたい」と、市川は県決勝の雪辱を誓う。脇川も「また得点できるよう頑張る」と闘志を見せた。橘がチーム一丸で勝ち進む。（里見 祐司）