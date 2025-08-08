結婚を発表したばかりで話題の若手女優が、無邪気な姿を見せファンを沸かせた。

８日までに自身のインスタグラムを更新したのは、先月２９日に元Ｋ―１王者・武尊との結婚を報告した女優の川口葵。「追いかけごっこ」とつづり、公園で追いかけっこをする無邪気な姿を見せたリール動画を公開した。

ノースリーブのマキシワンピースを着こなしており、「＃あおいのふく」のハッシュタグが付けられたこの投稿にファンからは「なんか！元気いっぱいだよね〜」「楽しそうでめちゃくちゃ可愛すぎる」「いいなぁ 追いかけてるのはご主人様？！」「幸せいっぱいの顔してるー」といったコメントがあがっている。

川口は７月２９日に、元Ｋ―１王者の武尊との結婚をＳＮＳで発表。ウェディングフォトを公開し「彼の真っ直ぐ向き合う姿に、私も日々頑張ろうと思えています」と武尊を尊敬。「これまで支えてくださった皆さまのおかげで今の私があり、こうして大切な人と出会うことができました。これからはお互いに支えながら、変わらず、お仕事に全力で向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」とつづっていた。