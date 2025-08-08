「なに…このかわいらしい生き物はっ！」「めちゃくちゃ可愛い」とコメントが寄せられているのは、Instagramアカウント『nekodea＊宿と猫』に投稿された、そっくりなキジトラ猫の子猫の兄妹。まるでコピーしたかのようなシンクロ率100％の光景に26万件を超えるいいねを獲得。愛らしい子猫たちの姿に悶絶する人が続出しています。

【動画：5匹のキジトラ子猫のまえでおもちゃを動かしたら…】

そっくりすぎるキジトラの子猫たち

この日、『nekodea＊宿と猫』に投稿されたのは、そっくりな見た目のキジトラ柄の子猫たちの姿。フワフワの皮毛と真ん丸なお目々、大きなお耳がとても可愛らしい子猫たちですが、そっくりなのはそれだけではないようです。

子猫たちの見た目以外にそっくりなところ、それは…ターゲットを追いかけてキョロキョロする動作！そっくりな子猫たちの、まるでコピーしたかのような愛らしい動きにキュンとしてしまいます。

右へ左へと動くターゲットを目で追いかける子猫たちの動きは、シンクロ率100％。その光景に、「さすがは兄妹」と思わず唸ってしまいます。

見え隠れするそれぞれの個性

右へ左へと、息ぴったりに体を動かす子猫たちですが、たまにはバラバラの行動をとることもあるのだそう。ターゲットを捕まえられると思ったのか、一番左の子が身を乗り出したものの、少し難しかったようで、元の場所に戻っていきます。

そして、一番左の子が元の位置に戻ると、今度は隣の子が身を乗り出して挑戦。誰かが挑戦を始めると、「今度はボクが！」と順番待ちが始まるところも愛らしいです。

また、複雑な動きの時には、それぞれバラバラの動きを見せることも。そっくりなところがありつつも、時折見せるそれぞれの個性もたまりません。

他の子猫たちも一緒にキョロキョロ

そんな可愛い姿を見せてくれたキジトラ猫の兄妹たち。別の日には、他の子猫たちと一緒に遊ぶ光景も見せてくれたそう。この日は、キジトラ兄妹たちだけではなく、白猫ちゃんやハチワレ猫ちゃんたちも一緒にターゲットを目で追っていたそう。

キジトラ兄妹の息ぴったりの姿もとても可愛いですが、それぞれが思い思いに狙いを定めている姿もとても愛らしいです。

そんな子猫たちの無邪気で愛らしい光景に、いくつもの絶賛の声が寄せられています。

キジトラ兄妹たちのそっくりすぎる姿を見た人からは、「姿もそっくり、動きもシンクロで可愛い♡」「そっくりすぎて、首輪の色でしか見分けつかないですね」「この部屋でみんなと過ごしたいです」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『nekodea＊宿と猫』では、保護猫ちゃんたちが成長していく様子や、先輩猫ちゃんたちの日頃の様子が綴られています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekodea＊宿と猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。