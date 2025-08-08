10日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、MCの藤井隆と井上咲楽がスタジオを離れ沖縄へ。沖縄のローカル番組の出演者（妻）と視聴者（夫）というカップルが登場する。



【写真】視聴者と結婚した40歳の女性芸人 髪形がインパクトありすぎ

妻の大屋あゆみ（40）は沖縄吉本所属のお笑いタレントで、劇団「アラマンダ」を立ち上げて手話コメディーを行うなど、沖縄で幅広く活躍している。そんな大屋は2024年9月7日、自身のSNSで「昨日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍しました」と結婚を発表。お相手は旅行会社の事務員で、夫によればテレビに映った大屋に一目惚れしたのだとか。



5年前、当時ホテル勤務だった夫は夜勤終わりにテレビを見ていたところ、大屋がホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーが放送されており、その姿を見るやいなや一目惚れ。それから半年後、運命の機会が訪れる。婚活に励みつつも彼氏のできない大屋がテレビディレクターにボヤいたところ、「番組内で募集しちゃう？」とまさかの提案。その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募したという。ようやく直接会うことができたが、ほどなくコロナ禍に入ってしまい、企画自体が流れてしまった。



それでも諦めきれなかった夫はSNSで大屋に直接メッセージを送り、やりとりがスタート。そのなかで、大屋は両親の耳が聞こえないことを伝えるが、夫も祖母の耳が聞こえないことを告白。そこに親近感を覚えて会うこととなり、5回目のデートで交際がスタートした。



しかし、その報告を大屋が両親にしたところ、沖縄から娘がいなくなると思った母は「結婚はダメ」と猛反対。夫が当時勤めていたホテルの仕事は転勤の可能性も高い。そこで、覚悟を決めた夫は沖縄の旅行会社に転職。夫の熱意が届き、大屋の母も結婚を承諾してくれ、めでたく昨年結ばれた。



また、夫婦の夢だという「二世帯住宅を建てて、妻の両親と一緒に暮らす」への第一歩として、住宅メーカーを訪れる模様にも密着する。



番組では、同放送回から5週連続で、MCが全国3都市（沖縄・栃木・大分）を回って新婚トークを繰り広げるスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」を放送する。



（よろず～ニュース編集部）