政府は5日、コメ不足や価格高騰は需要の判断を見誤ったためだとし、これまでの農業政策を一転し、コメの増産へとかじを切った。これまで政府は生産調整を行ってきたため、事実上の減反政策の見直しは農政の歴史的転換となる。そんな中、日本は猛暑に見舞われ一部地域では深刻な水不足に。小泉進次郎農林水産大臣は「高温耐性品種への切り替えと高温に強い産地形成に向けた施策を検討するよう指示した」とコメントした。これまでの減反政策によりコメから転作した農家も多く、また高齢化も進む中、増産への転換は実際に可能なのか。「ABEMA Prime」では現場の声を聞いた。

【映像】猛暑でひび割れた田んぼ

■政府「コメはある」から一転「見誤った」

これまで政府は、江藤拓前農林水産大臣が「コメ自体は間違いなくある」「流通に問題がある」などと発言し、日本におけるコメの生産には問題ないと伝えてきた。ところが今回、石破茂総理は「生産量に不足があったことを真摯に受け止める」、小泉農林水産大臣も「消費の動向を見誤った」と発言し、コメ増産への転換を決めた。農水省の調査を見れば需要実績、需要見通しともに2022年までダウントレンドだったところが、2023年は23万トン、2024年は37万トンも見通しを実績が上回り「コメ不足」が生じている。

兵庫県豊岡市のコメ農家で坪口農事未来研究所取締役の平峰拓郎氏は、ここ数年のコメ不足は予想できたものと語る。「コメ不足は、言われる当初から感じていた。収量が少ないという話は、全国のいろいろな方から聞いていて、不足することはわかっていた」。また横浜で3代続く米屋の店主で水田環境鑑定士の芦垣裕氏も「政府が本当に見誤った。もう一昨年からコメは足りないと言われ始めていた。昨年の7月ぐらいからスーパーからコメが消え、その後に南海トラフの問題もあってさらに加速して騒ぎになった」とし、理由としては「インバウンドの関係もある。それから不景気ということもあって、家庭内でご飯を食べる率がすごく多くなった」と、過去最多のペースで訪日する外国人観光客による消費量の増加、また日本人が外食を控え家庭でコメを消費する量の増加を見誤ったと指摘した。

さらに今年は猛暑による渇水が起きている。平峰氏は、豊岡市の状況について「40度近い高温が非常に長く続いていた。コメが一部枯れてしまい、田んぼも白く割れている。去年ぐらいからカメムシの被害も非常に増えていて、コメ作りが非常に厳しい状況だ。現時点では1〜2割は枯れているが、玄米にしてみないとわからない。2〜3割は（収量が）減るかも知れない」と見立てている。政府も渇水対策としてヒト（MAFF-SAT＝災害緊急派遣チームの派遣）、モノ（国土交通省と連携して給水車等の活用）、カネ（ポンプ、番水等の50％の諸経費補助）と3本柱を掲げているが、平峰氏からすれば「少し対策が遅い」と感じているという。

■増産への転換、現場はどう対応する？

増産への転換と言われる中、今年生産される主食用のコメは、昨年より56万トン近く増えた735万トンになる見込みだと農水省は発表している。ここからさらなる増産を目指すために政府は耕作放棄地の活用、スマート農業技術の活用による生産性の向上、輸出の抜本的な拡大などを掲げるが、現場である農家はすぐに対応ができるものなのか。

平峰氏は転換に関わる課題を複数あげた。「課題はたくさんある。農水省の方針として、たとえばWCS（稲発酵粗飼料。主に家畜用）や野菜などに転作することを勧めて減反になった。飼料用米から主食用米に切り替えるのは比較的簡単だが、また戻すとなると今度はWCSが必要な畜産農家が困ってしまう」。仮に飼料用米から主食用米に切り替えれば、今度は飼料の高騰へとつながり、牛肉などの価格高騰も招くと懸念する。また耕作放棄地の活用については「面積にしたら微々たるもの。そこをいくら広げても増産にはつながらないと思う」と見解を示した。

政府としては、同じ面積であっても収量が増える品種を推進する動きがある。元農水官僚で自民党の進藤金日子参議院議員は「面積あたりの収量が高い品種をどんどん開発している。質とともに量も取る、そういう高度な品種改良を行っている」。ただここにも課題があり、日本では「コシヒカリ」という一大ブランド米があり、“コシヒカリ神話”と呼ばれるほどの支持を受ける。他種はどうしてもコシヒカリより安くなるため、なかなか現場の農家としても他種に切り替える決断が難しいという。それでも芦垣氏は「ある一定の年齢層は粘りと甘みのあるコシヒカリが大好きだが、若い方はさっぱりしたコメが好き。これから好みもだんだんそういう品種に変わってくると思う」と期待していた。また日本におけるコメの価値については「日本のコメは歴史上、貨幣と同じように扱われている時期もあった。コメはやはり日本の心だ」と加え、日本人の主食である以上のものであると付け加えていた。

（『ABEMA Prime』より）

