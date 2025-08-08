◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025が7日に開幕。女子シングルスの日本勢は、伊藤美誠選手(世界ランク8位)と早田ひな選手(同13位)が初戦を突破しました。

5月の世界選手権銅メダルの伊藤選手は台湾の41歳ベテラン黄怡樺選手(同35位)と対戦。2ゲーム連続で接戦をものにすると、第3ゲームも一進一退の展開となりますが、3ゲーム連続11-9のスコアでとり、3-0のストレート勝利となりました。

早田ひな選手(同13位)は、スペインのシャオ・マリア選手(同54位)と激突。第3ゲームは11-13で落としますが、第4ゲームは下回転のボールをうまく使い、3-1で勝利。2回戦へ勝ち上がりました。

8日は、張本美和選手(同6位)が1回戦で韓国のエース、シン・ユビン選手(同17位)と激突。勝ち上がると早田ひな選手と当たります。また大藤沙月選手(同9位)がオーストラリアのジー・ミンヒュン選手(同41位)と対戦、カットマンの橋本帆乃香選手(同11位)は台湾の鄭怡静選手(同12位)と初戦で激突します。

この大会は、世界のトップ選手たちが日本に集う国際大会。男女ともにシングルス32人が頂点を目指します。

▽7日の女子日本勢結果

【1回戦】

◆早田ひな 3-1 シャオ・マリア

11-6/12-10/11-13/11-8

◆伊藤美誠 3-0 黄怡樺11-9/11-9/11-9