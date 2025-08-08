参院選で大敗した自民党内で、野党に政権を明け渡す「下野論」が浮上する中、自民党の小林鷹之元経済安全保障担当大臣が3日放送のABEMA的ニュースショーに出演し、自身の考えを語った。

小林氏は下野論について「私はすべきでないと思う。まず政権与党であるため、どんなに厳しい状況であったとしても、今、内政も外交も課題は山積なので、私たち政権与党が歯を食いしばってでもやっていかなきゃいけないと思っている」としつつ「今回の参議院選挙、この間の衆議院選挙で本当に厳しい評価をいただいたが、その中で私が感じている自民党の人材の分厚さというのは、他党に引けを取らない、他党より自民党が私は優れていると思っている。だからこそ今やるべきことは、敗因をしっかり分析・総括し、新しい自民党を作り、その中で分厚い人材の総力を結集していく。ある意味、自民党を1つに『ワン自民』という形で再生に取り組んでいくことがあるべき姿だ」と語った。

さらに、「他党のことについて私がコメントすべきではないのかもしれないが、内閣不信任決議案を出す・出さないという話があって、仮に野党から出てこないとすると、それは政権運営を担う覚悟がないことになるので、今この厳しい国際情勢の中で、そういう政権を担っていく覚悟のない政党に対して『じゃあ政権運営をお願いします』と言うほど、自民党は国益を軽々しくは考えていないので、それなら自分たちが踏ん張っていく、ということになるだろう」との見方を示した。

最大野党、立憲民主党の野田佳彦代表について、ジャーナリストの青山和弘氏は「率直に言って、野田氏は今政権をお願いしますと言われても困ると思う。野田氏の周辺に聞いてもそう言っている。なぜかというと、立憲民主党で過半数を超えるような連立ができないからだ。今、野党が全部まとまれば衆参で過半数を超えるが、全部まとまるというのは、もう右から左まで、共産党から日本保守党まで一緒になるのかというと、それは全く現実的ではない。かつて麻生氏（自民党）から鳩山氏（民主党）に政権交代した時とは全く違う。あの時は民主党が過半数を超えたので、それは当然政権交代する。今は、渡されてもまさにカオスになってしまうだけ。確かに、自民党の中で『下野すべきだ』『これは国民の声だ』という声があるのはわかるが、まさに小林氏が言ったようにかなり無責任なやり方。そのあとどうなるのかの道筋がない中で、じゃあ放り出すのかということになってしまうので、かつてとは現状は違うし、野田氏も実際それを望んでいないと、小林氏の見立ての通りだと思う」と説明した。

元自民党の衆議院議員・宮崎謙介氏は「自民党の何人かから聞いた話では、なぜ下野した方がいいかと言っているかというと、民主党政権の時みたいにならないと、自民党にまた支持や期待が集まってこないと話をしている。1回野党にやらせてみて、『やっぱりできなかったでしょ』『やっぱり自民党だね』となるのを待つしかもう道はないねと、もう半ば諦めているというか、すごく悲観的に考えてる人も何人かいた」と話した。

これを聞いた小林氏は「それは1つの考え方としてわからなくもないが、それをやっているほど今この国に余裕があるかといえば、私はないと思っている。これは自民党の中に多分いろいろな議論があると思うが、私は下野論には与することはできない」と語った。

