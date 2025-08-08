サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。日本は6日(水)に行われたグループステージ初戦で、シリアを相手に、99対68で勝利しました。

次戦は、8月8日(金)のイラン戦。現地で解説を務める田臥勇太選手に、イランチームの特長、勝利への鍵を聞きました。

――次のイラン戦では、どんな活躍を日本選手に期待する？

今日のシリア戦での反省点としては、やっぱりちょっと出だしが良くなかったっていう部分と、ちょっとターンオーバーが多くなってしまった。特に前半はそういう試合だったが、まずそこをしっかりと反省する必要がある。イランは本当に強敵なので、しっかりと。40分間日本のバスケットを相手よりも強度を高くやれることが、すごく重要になってくる。

――先ほどイラン戦を観戦されました。イランチームの特徴は？

ディフェンスすごく激しくて、全員足が動いていますし、プレッシャーもすごい。リバウンドも強い。そこからのオフェンスへも、すごく力強い流れを感じた。ベンチを見ていても、チーム全員で戦っている印象を受けたので、そういう部分でも日本が上回ってもらいたいなと思います。

――注意すべきイラン選手は？

注意すべき選手は、マティン・アガジャンプール選手ですかね。シューターですが、サイズ(198cm)もありますし、厄介な選手になると思います。

――その選手を抑え込むために、マッチアップなどの面で、日本選手では誰に活躍を期待する？

ポジション的に多分、馬場雄大選手、吉井裕鷹選手で、ベンチから出てきたメンバーだと、金近廉選手あたりが、多分つくことになると思う。彼らがディフェンスからリズムを作るきっかけになって欲しいなと思います。

――イラン戦はグループステージを1位に向けて、どんな位置づけの試合？

ここでイランに勝てると、かなり勢いづけられる。そのためにも、まずこの1試合集中して戦ってもらいたいと思います。

――改めてイラン戦の見どころをお願いします

もう本当にイランは強敵ですが、先のことを考えずに、本当に次のイラン戦にだけ集中して欲しい。一点でも勝てばいいので、勝つことを本当にチーム全員で強く思って、戦ってもらいたいと思います

イラン戦は、日本時間8月8日(金)午後8時10分TIPOFFです！

【田臥勇太】日本選手初のNBAプレーヤー。フェニックス・サンズでのプレーを経て、帰国後はBリーグ創設前から日本のトップリーグで活躍。現在も宇都宮ブレックスのキャプテンとして現役を続け、その卓越したリーダーシップとバスケットボールIQでチームをけん引している。