専門店が続々と誕生し、自宅でパーティーをするなど人気が広がる「タコス」。今、多くの人を惹きつけるワケとは？

【写真を見る】なぜ今？「タコスブーム」…“新感覚”や“食べ放題”まで行列店続々＆自宅で“タコパ”も【THE TIME,】

“新感覚”タコスが東京初上陸

地下一階の入口に続く階段には人がぎっしりー。

外にも大行列ができていたのは、『Blue Entrance Kitchen 東京中目黒店』です。

沖縄で大人気のタコス専門店が2024年10月に東京へ初上陸。

とうもろこし粉ではなく小麦粉を使った“大きめ＆もちもち食感”のトルティーヤは毎日手作りしています。

一番人気は、鉄板で生地とチーズをこんがりと焼き上げ、プリプリの鶏肉や大きめにカットした牛肉を豪快に挟んだ「BEKゴールドエクスペリエンス」（900円）。

THE TIME,マーケティング部 原千晶部員：

「生地はモッチモチでふっくら。お肉も柔らかいし、“存在感強め”」

一般的に、タコスは肉と野菜たっぷりでヘルシーなイメージですが、“ボリューミーで肉肉しくジャンキー”な新感覚タコスがSNSや口コミで大きな話題となり、若い女性を中心に【新たな客層】が増加。今のタコス人気に繋がっているようです。

「SNSで話題になってるのを見て、【手づかみで食べる感じがすっごく美味しそう】で」（20代女性客）

「SNSで見た。【ワイルドな感じ】がいい」（20代男性客）

“無制限”「タコス食べ放題」が1380円

東京・渋谷にある『TEXMEX FACTORY 渋谷公園通り店』も、平日でもオープン前から行列ができる人気店です。

10種類以上のタコスが「1ピース490円〜」（※ディナータイム）で楽しめるのですが、多くの人のお目当ては、“平日ランチ限定”の「タコス食べ放題」。

オープンキッチンのカウンターに自ら注文をしに行くオーダーバイキング制で、1回3ピースまで注文OK。

具材の肉やトッピング、ソースを選ぶことができ、“組み合わせは500通り以上”にもなるといいます。

▼肉：ポークフィリング・スパイシーチキンなど6種類

▼トッピング：チーズ・ワカモレ・サボテンなど14種類

▼ソース：サルサロハやガーリックマヨネーズなど6種類

ちなみに店長おススメの組み合わせは、

「チキンフィリング」＋「ハラペーニョ」＋「サボテン」に、「サルサメヒカナ」ソースをたっぷりと。

原部員：

「皮がモッチリ、サボテンはシャキシャキ。バランスがとても良くてこれはクセになる味」

1時間でタコス5個を食べた原部員でしたが、値段は破格の1380円！

ポテトやサラダ、スープにドリンクもおかわり自由で、しかも、“時間無制限”。

一体ナゼ、ここまで太っ腹にできるのでしょうか？

『ワタミ株式会社』R&Dマネージャー・岩本 巧さん：

「サービスと人件費。お客様自身で取っていただくというところで頑張っています」

“夏らしい”絶品タコス食べ放題

タコス人気の波は、ビアガーデンでも。

『GARDEN HOUSE SHINJUKU』（東京・NEWoMan新宿）では、ポテトやステーキに加えタコスが食べ放題。2時間飲み放題付きで5500円です。（※L.O.90分）

▼牛肉とトマトで煮込んだ豆をトッピングした「白インゲンのトマト煮込み/パンチェッタ」や、▼香ばしく炙ったカツオに、香草や季節の野菜たっぷりの「カツオのレアグリル/ジェノベーゼソース」など、珍しくも夏らしい絶品タコス6種類を日替わりで味わえます。

多くのお客さんがタコスを楽しむ理由を聞いてみると…

店長・石川 遥さん：

「【バリエーションが豊富】なところや、大皿で盛られた時の【色合いの満足感】も人気の理由では」

「子どもと会話も」お手軽“タコパ”

タコス人気は、お店だけではありません。

「タコスパーティーみたいな感じで、時々家で、家族で作って食べる」（20代女性）

「カルディで買う。うちは毎週金曜日、タコスにすると1週間終わったなという合図」（50代女性）

最近では、【スーパーなどでも生地やタコスキットなどが販売】されていることから、自宅でタコスを楽しむ人も増えているとのこと。

埼玉県在住の佐々木さん一家も定期的にタコスパーティーを開催していて、中1の長男や小1の長女も「タコス好き。おいしい」と、夢中で食べています。

母・咲さん：

「子どもと会話もできるし、私の分を娘が作って“お料理した気持ち”にもなれるので良いかなと」

彩りもよく、【手軽に作れてワイワイ食べられる】。そんなタコスが多くの家の食卓を飾っているようです。

（THE TIME,2025年8月7日放送より）