俳優藤本洸大（19）簡秀吉（22）が、ABCテレビ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜）にダブル主演することが7日、分かった。

人気小説が原作で、平凡な男子が、イケメンに執着されてしまう青春ボーイズラブ。

連ドラ初主演の藤本は「『えっ、僕が主演ですか！？』。今でも何度もそう思ってしまうほど、まだ実感が湧いていません。ただ、このような貴重な機会をいただけたことに心から感謝し、自分にできる限りの力を尽くして、少しでもすてきな作品になるよう真摯（しんし）に向き合っていきたいと思います。楽しく一生懸命に演じたいと思います！」とコメント。

「仮面ライダーギーツ」で知られる簡は「個人的にBL作品を見ることが好きなので、オファーをいただき、率直に喜びを感じています。原作の魅力を大切にしながら、原作以上にキュンキュンしたり、共感したり、推しを見つけて楽しんでいただけるように魅力をお届けできたらと思っています」と話している。

ほか、7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の桜木雅哉、6人組ボーイズグループ「DXTEEN」の福田歩汰、清水海李が共演する。