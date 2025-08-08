39本塁打の裏で平均球速2キロ増の「異能」　MLB強打者を圧倒する投手・大谷翔平の“進化”「当たり前と思わないでくれ」

真夏のマウンドでギアが上がってきている大谷(C)Getty Images

世界的な注目を集めた復帰マウンドから早くも8登板。「投手」としての大谷翔平は、格の違いをまざまざと球界に知らしめている。

現地時間8月6日に本拠地で行われたカージナルス戦は、その違いを明確に見せつけた。「1番・投手兼DH」で先発登板を果たした大谷は、今季最長となる4回（54球）を投げ、被安打2、1失点、与四死球0、8奪三振と好投した。

【動画】まるで火炎放射器のような威力！大谷翔平が160キロ連発で圧巻の8奪三振

打ってもメジャー通算1000安打となる一時逆転となる39号2ランを放ったこの日、観る者の度肝を抜いたのは、カージナルスの地元放送局『KSDK』が「彼が4回でマウンドを降りたのはカージナルスにとっては朗報だった」とも伝えた投手としての活躍だったのは間違いない。

去る6月16日のパドレス戦で復帰して以来、「投手・大谷」は19イニングを消化。リハビリの経過も考慮されたスモールサンプルながら、防御率2.37、WHIP1.11、奪三振率11.84と図抜けた成績を並べている。

そんな大谷の投手成績の中で興味深いのは、軸となる4シームの球速帯の向上だ。右肘の故障による離脱を余儀なくされる以前の23年に96.8マイル（約155.7キロ）だった彼の平均球速は、98マイル（約157.7キロ）にまで上昇。100マイル（約160.9キロ）を超える速球を小気味よく投げ込む姿を見せつけ続けている。