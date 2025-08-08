「レシピ通りに作ったのに、なんだかおいしくない……」そんな経験はありませんか？ それは、レシピをシンプルに見せるために、「料理上手なら感覚でわかる」と省かれた大切なポイントがあるからかもしれません。書籍『レシピ未満のおいしい食べ方』では、これまでのレシピ本には書かれなかった、「料理をおいしくするためのコツ」やポイントをわかりやすく解説。さらに、ひとつの食材で作れる料理、火を使わずにできるもの、直感的に作れるシンプルな調理法など、「レシピと呼ぶには簡単すぎる」食べ方を通じて、一生モノの「料理の秘訣」が身につきます。今回は、保存食。簡単においしくできるコツを紹介します。（監修／料理研究家・管理栄養士 藤井恵）

料理研究家・藤井恵さんが教える

我が家の冷蔵庫に常備している「玉ねぎ酢じゃこ」は、健康効果が抜群の保存食。

玉ねぎと酢には、血液をサラサラにしてくれる効果が期待できます。

さらに、じゃこはカルシウム補給になり、酢がその吸収を促してくれるなど、まるでサプリメントのよう！

そのまま食べたり、サラダやカルパッチョに加えたりしていると、あっという間になくなります。

材料は玉ねぎにちりめんじゃこ、酢は適量。玉ねぎを縦半分に切ったら縦薄切りにし、熱湯消毒した保存ビンにじゃこと一緒に入れ、酢をひたひたに注いでひと晩置きます。

酢はできれば米酢で。香りのいいものがおすすめですよ。

レシピ通り作ったのにうまくできない……という人は、サラッと書かれている調理法が、プロにとっては簡単でも、自分にとっては難しいということに気づいていないのかもしれません。「これは、こういうもの」と思わず、もっと簡単にできる方法はないかな？ と自分に合う作り方を探してみるといいでしょう。藤井恵さんのレシピが「どんな人でも上手に作れる」と言われるのは、おいしいだけではなく、簡単で、誰もが失敗しづらく、時短になり、しかも必要な栄養素を効率的にとれる料理になっている？ と常に考えられているから。レシピとは言えないくらい簡単なコツを知るだけで、驚くほど料理上手に近づけますよ！

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）