5 「若者は倫理学に向かない」？──山本芳久さんが読む、アリストテレス『ニコマコス倫理学』【NHK100分de名著ブックス一挙公開】

山本芳久さんによるアリストテレス『ニコマコス倫理学』読み解き #5

天文学、生物学、詩学、政治学、論理学、形而上学などあらゆる分野の学問の基礎を確立し、「万学の祖」と呼ばれる古代ギリシャの哲学者アリストテレス（前384-前322）。



彼が「倫理学」という学問を歴史上初めて体系化した書物が『ニコマコス倫理学』です。



「倫理学」と訳されているギリシャ語は「人柄に関わる事柄」という意味で、彼が倫理学と呼ぶものは、義務や禁止といったルールを学ぶことではなく、どのような人柄を形成すれば幸福な人生、充実した人生を送ることができるのかを考察することでした。





「たいていの場合にあてはまる事柄」

『NHK「100分de名著」ブックス アリストテレス ニコマコス倫理学』では、「幸福とは何か」を多角的に考え抜いた『ニコマコス倫理学』を、「正義」や「欲望」、「生き方」や「友情」などの在り方について、現代人がわが身に引き付けて考えるための「実践の書」として、山本芳久さんが読み解いていきます。今回は、2025年7月から全国の書店とNHK出版ECサイトで開催中の「100分de名著」フェアを記念して、本書より「はじめに」と「第1章」を全文特別公開いたします（第5回／全6回）。第1章──倫理学とは何か より

他方、倫理学の取り扱う事柄はどうか。先ほどの引用で述べられているように、それは状況によって変動します。



ですから、一般的にはよいと思われていることから、災いが生じることもある。アリストテレスは、「富のために身を滅ぼした者もいれば、勇気のゆえに破滅した者もいる」と書いています。たとえば、富を持っていたがゆえに強盗に狙われて殺されてしまうとか、逃げれば助かる負け戦で勇気があるがゆえに踏みとどまって命を落とす、といったことです。したがって「富は必然的によい」「勇気は常によい」とは必ずしも言えない。



このように、倫理学は揺らぎのある事柄を取り扱う学問だとアリストテレスは言っているわけです。では、富がよいものか悪いものかは結局のところわからない、勇気はあってもなくても同じだ、という話になるのかと言えば、そうではない。アリストテレスは、そのあたりを微妙な次元で押さえようとしています。それが「たいていの場合にあてはまる事柄」という言い方に表れています。



たしかに、勇気があるがゆえに破滅することもあるかもしれないけれど、たいていの場合には臆病であるより勇気があるほうがよい。そういう次元で、様々な事柄を押さえようとするわけです。富に関しても、それがあるがゆえに滅びることもあるかもしれないが、基本的には価値のあるよいものと考える。倫理学とはそういうタイプの学問なのです。



時折、自然科学系の諸学問と比較するかたちで、倫理学（あるいは広く人文学）は「結局のところ、論者の主観に過ぎない」と言う人がいます。言いたいことはわからないでもありません。しかしアリストテレスは、たしかに必然的な真理ではないかもしれないが、だからと言って論者の主観や趣味の開陳でもない、「たいていの場合そうなのだ」という次元でバランスよく事柄を押さえるのです。これは倫理学という学問を学ぶうえで重要なポイントで、かつ非常に面白いところだと思います。



学問によって求めるべき厳密性は異なる

先の引用で、アリストテレスは「それぞれの領域において、事柄の本性が許す程度に厳密性を求めるというのが、教育ある人にふさわしいやり方」だと言っていました。倫理学に関して「それは必然的真理ではない」と言う人がいたとすれば、その人はむしろ、事柄に応じて求められる厳密性が違うことをわかっていない人だと言えます。世の中には必然的な真理を求めるべき対象もあれば、そうではないものもある。そのことを柔軟に捉えきれていないのです。



学問によって求めるべき厳密性が異なることの例としてアリストテレスが挙げているのが、「数学者から単に相手を説得するだけの蓋然的な議論を受け取ること」です。



これは、先ほど学問分類として紹介した制作的学、特に弁論術と関係します。西洋では古代以来、弁論を学ぶことの重要性が受け継がれてきました。アリストテレスが『弁論術』で述べていることによれば、弁論においては内容だけでなく、語り口、抑揚、話すスピード、顔の表情など様々なことが重要になります。



引用にある「相手を説得するだけの蓋然的な議論」とは、まさにそのことを指しています。必然的な論拠に基づいて相手を説得するのではなく、表情や語り口も含む全体として相手を説得する。それが蓋然的な議論です。政治家の演説などはまさにそういうものですね。



当然ながら、数学者が蓋然的な議論をしていては困ります。「身振り手振りの魅力も含めて命題を証明しました」と言われても、それは証明にはなりません。アリストテレスは、数学者から弁論術的な議論を受け取ろうとするのはおかしいことだし、弁論家に厳密な論証を要求することも同じくらい誤っているのだ、と言っているのです。



このように、どういう学問であるかに応じて、求めるべき厳密性には違いがあり、倫理学の場合には「たいていの場合にあてはまる事柄」という次元で事柄を押さえていくと、アリストテレスは述べているわけです。



若者は倫理学に向かない？

この厳密性の違いが、倫理学を学ぶ人がどういう条件を備えている必要があるかという話につながっていきます。第三章の後半を読んでみましょう。

ところで、人はだれでも、自分の知っているものごとについては適切に判断し、そうした事柄のすぐれた判定者である。したがって、個々の特定の分野に関して教育を受けた者は、その特定の分野におけるすぐれた判定者なのであり、またすべてにわたって教育を受けた者は、分野を問わず無条件にすぐれた判定者なのである。それゆえ、若者は政治学・倫理学の聴講者としてはふさわしくないであろう。というのも、何よりも若者は人生のさまざまな行為に無経験なのであって、この論述の方はまさにそうした事柄から出発し、そうした事柄にかかわっているからである。

一読しただけでは、前半と後半のつながりが見えにくいかもしれません。ここを理解するために、アメリカのような飛び級制度がある国のことを考えてみましょう。



ニュースなどで、「彼は小学生だけどすごい数学者だ」とか「まだ十歳だけど大学院で数学を勉強している」といった話を耳にすることがありますね。そのとき、それはたしかにすごいと驚くけれど、そういう人もいるだろうとたいてい納得するのではないでしょうか。しかし、「彼は小学生だけどすごい倫理学者だ」とか「彼女は小学生だけどすごい政治学者なのだ」と言われたら、「本当かな？」と思いますね。倫理学や政治学という学問は、小学生で大成するのは原理的に難しいのではないかと直観的に思っているわけです。



なぜそう思うのでしょうか。これが先ほどの厳密性と関連してくるのですが、必然的な真理を学ぶ学問というのは、その分野における知能が優れていれば、人生経験がなくても突き詰めていくことができます。高校で学ぶ数学の公式を理解するために人生経験が必要かと言えば、そんなことはありません。数学のセンスがあり、公式を理解する知性があれば、たとえ小学生であってもどんどん勉強を進めていくことができます。



他方、倫理学が扱うような事柄には変動があります。ここは勇気を発揮して立ち向かうべきところなのか、あるいは一目散に逃げるべき状況なのか。その都度の個別具体的な状況において、どのように振る舞うべきなのかを適切に判断するためには、ある程度の人生経験の蓄積が必要になります。自分自身の経験であれ、他の人を観察した経験であれ、「こういったケースでこのように行動すると、こういう帰結になることが多いのだな」といった個別具体的な経験を積み重ねることによって、的確な判断ができるようになっていくわけです。



実践的学である倫理学は、そうした事柄を取り扱う学問です。ですから、人生経験の少ない若者にはそれを的確に学ぶことはできないのだ、とアリストテレスは述べているのです。



著者

山本芳久（やまもと・よしひさ）

1973年、神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は哲学・倫理学（西洋中世哲学・イスラーム哲学）、キリスト教学。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士（文学）。千葉大学文学部准教授、アメリカ・カトリック大学客員研究員などを経て、現職。主な著書に『トマス・アクィナス─理性と神秘』（岩波新書、サントリー学芸賞）、『世界は善に満ちている─トマス・アクィナス哲学講義』（新潮選書）、『キリスト教の核心をよむ』『愛の思想史』（共にNHK出版）、『危機の神学─「無関心というパンデミック」を超えて』（若松英輔氏との共著、文春新書）など多数。

※刊行時の情報です。

■『NHK「100分de名著」ブックス アリストテレス ニコマコス倫理学 「よく生きる」ための哲学』より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビなどは、記事から割愛している場合があります。

※本書における『ニコマコス倫理学』の引用は、朴一功訳の京都大学学術出版会版に拠ります。

※本書は、「NHK100分de名著」において、2022年5月、および2023年10月に放送された「アリストテレス『ニコマコス倫理学』」のテキストを底本として加筆・修正し、新たにブックス特別章「アリストテレスとトマス・アクィナス──『ニコマコス倫理学』から『神学大全』へ」、読書案内などを収載したものです。