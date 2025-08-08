ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

旅にも街にも溶け込む万能サンダル！快適さを極めた【シャカ】スポーツサンダル、Amazonで販売中！

SHAKAの代名詞的モデル、NEO BUNGYにEVOLソールを採用した新作。軽量でロッカー構造による歩きやすさも加わり、さらなるファンを獲得しそうだ。アッパーのストラップも光沢を押さえたプレーンな素材を使用し、よりミニマルに仕上げた。型押しのラバーロゴも同色で、テープと一体化。癖のないデザインは合わせる服を選ばない。 街や旅行にはもちろん、アウトドアやフェスにも映える魅力的なデザインと安心の履き心地。 普段履きのデイリーユースから、一人でもみんなでも楽しい旅行、屋外イベントなどのアクティブシーン。シンプルなデザインと機能性を併せ持ち、ライフスタイルに合わせたシーンとスタイリングで、皆様の春夏スタイルのお供として活躍してくれる1足となっている。

ロッカー構造を採用したソールが、足運びを自然にサポートし、長時間の歩行でも快適さを保つ。

軽量なEVA素材を使った新ソールが抜群のクッション性を発揮し、アウトドアでも安心して履ける設計となっている。

ミニマルに仕上げたアッパーデザインと同色のラバーロゴが、幅広いファッションに自然にマッチする。

